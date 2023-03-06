台灣旅遊景點種類多元，當中亦不乏日式神社。別誤會！這間不是以模仿日本風情而於近年建造的景點，而是名符其實、用作供奉神明的神社。這間神社更有80年歷史，經活化後，神社成為史蹟資料館與咖啡廳，更有和服租借服務，讓遊客體驗日治時期的衣著。

台灣旅遊｜台灣古老日式神社！日治時期遺留 可租和服打卡

位於台灣嘉義的嘉義神社，於1910年代、台灣被日本統治時期所建造，用作供奉倉稻魂命、大宮賣神、猿田彥神、天照大神等神明。後來，嘉義神社遭到重建、改劃成忠烈祠、火災等變遷，現只剩下設份設施。當中，於1943年落成的神社齋館與社務所得以保存至今。

（圖片來源：昭和十八 J18 -嘉義市史蹟資料館）

見証歷史變遷的齋館與社務所隨後於1998年10月被嘉義市政府指定為市定古蹟，並改劃為嘉義市史蹟資料館，記載嘉義的歷史。為吸引更多遊客到訪，市政府近年將齋館與社務所翻新並引入咖啡店，成功令更多人前來參觀這座80年歷史的神社。

今時今日，嘉義神社仍然保留著日式外觀，而室內的部份範圍已改劃為咖啡廳，大家可以一邊吃著蛋糕、品嘗咖啡，一邊看著這座東瀛風格建築，想像昔日民眾前來這裡參拜時的場面。

在史蹟資料館裡，大家可以租借和服，體驗日治時期的服飾，非常適合因預算或時間有限而未能前往日本觀光的朋友，先在此體驗日本文化。租借和服的所需費用為新台幣500元/小時（約港幣130元），在園區的Facebook專頁上按讚好，會有折扣優惠。

（圖片來源：嘉義市史蹟資料館）

穿著和服後，可到神社各處打卡，記錄自己在這座經歷兩朝更替，仍未被時代巨輪壓跨的建築中慢步的美好時光。

嘉義神社｜嘉義市史蹟資料館

地址：台灣嘉義市東區公園街42號

開放時間：10:00 - 18:00

收費：全票新台幣80元（約港幣20元）；愛心票、65歲以上長者新台幣40元（約港幣10元）

