【台南旅遊】共享單車服務營辦商——YouBike即將進駐台南！由2月23日開始，大家在台南多座基建或景點也可以租用YouBike代步。為鼓勵大家使用單車出行，台南市更推行「YouBike 2.0優惠方案」，讓大家在指定日子期間免費騎車30分鐘。除了台南市，大家亦可以於另外9個縣市，騎YouBike觀光。

共享單車YouBike進駐台南！頭30分鐘免費 另有9個縣市都租到

台南市政府交通局較早前宣佈，共享單車服務營辦商「YouBike」將會於2月23日開始於市內提供服務。初期，市內會設有77個租賃站，其後會陸續增加，預計到11月下旬，全市的租賃站會增至300個。Youbike的租賃站位於市內多座基建或景點，大家租車後便能以「單車旅遊」的方式遊覽市內各處。

台南市政府為鼓勵更多人以單車代步，推行「YouBike 2.0優惠方案」。大家只要在2月23日到12月31日期間租車，每日首30分鐘的租車費會獲豁免，相關費用會由台南市政府補貼予YouBike。

（圖片來源：台南市政府）

在「YouBike 2.0優惠方案」下，騎車達30分鐘後，Youbike的收費為前4小時，每30分鐘收費新台幣10元（約港幣$3）；第4至8小時內，每30分鐘收費新台幣20元（約港幣$5）；超過8小時後，每30分鐘收費新台幣40元（約港幣$10），而持有台南市市民卡的朋友將得到更多優惠，首30分鐘後的收費的以半價計算。

（圖片來源：YouBike）

欲租用Youbike的海外遊客，可以下載YouBike 2.0 APP。在APP內以台灣電話號碼、護照或居留證以及悠遊卡或一卡通註冊後，便可以租用單車。

除了台南市，Youbike於台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗票縣、台中市、嘉義市、高雄市和屏東縣亦設有單車租賃站，大家可以騎乘Youbike到台南鄰近縣市觀光。不過，若在租賃單車所在地之外的縣市還車，或被收取跨區調度費用，出發前宜先留意相關費用：

（截圖來源：YouBike）