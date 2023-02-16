桃園機場交通3大方法！捷運/客運/的士　最快39分鐘　最平$24起

【桃園機場交通】桃園機場捷運、客運、的士一文睇！台灣即將於今年2月20日起，重新開放予港澳居民以自由行的形式觀光！適逢台灣防疫措施放寬，相信不少人將會到當地最大城市——台北觀光！記者為大家整合了桃園機場的交通資訊，讓大家於桃園入境後，以最適合自己的方式進入台北市區。

【桃園機場交通】桃園機場捷運、客運、的士一文睇！最快39分鐘 最平$24起

桃園機場比台北市內的松山機場遠離台北市中心，但松山機場現時沒有航班來往香港，故大部份香港人前往台北時，會使用同屬台灣北部的桃園機場。桃園機場距離台北市中心約40公里，下機後不論在桃園機場乘搭捷運、客運或的士前往台北市區，謹記預留足夠時間！

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桃園機場交通【1】速度最快——桃園機場捷運

桃園機場設有鐵路連接台北市的交通樞紐「台北車站」。大家下機後，可以於機場第一航廈站或機場第二航廈站購買車票，再乘桃園機場捷運直達台北。

桃園機場捷運由2種列車營運，分別為紫色車身、停站較少、乘車時間較短的「直達車」，以及藍色車身、「站站停」、乘車時間較長的「普通車」。由桃園機場捷運前往台北車站，「直達車」需約39分鐘，而「普通車」則需52分鐘。2種列車的全票收費均一為單新台幣150元（港幣約$40），趕行程的朋友，不妨於下機後乘搭「直達車」，爭取時間！

桃園機場捷運車站一覽（圖片來源：桃園機場捷運）

桃園機場到台北市中心交通【1】桃園機場捷運

官網：https://www.tymetro.com.tw/tymetro-new/tw/_pages/about/index.html

購票地點：機場第一航廈站或機場第二航廈站

票價：由桃園機場前往台北車站為新台幣150元（港幣約$40）



桃園機場交通【2】收費最低——客運

旅行預算不太高的朋友，可以選擇乘搭巴士到台北市中心。國光客運、大有巴士及長榮巴士皆營辦由機場直達台北市各區的路線。巴士的收費均比鐵路便宜，由新台幣90元（港幣約$24）起，不過乘搭巴士到台北市中心的所需時間比起鐵路較長，大家亦可能會在旅程中遇上塞車而使行程受阻。

桃園機場交通【2】巴士

官網：https://www.taoyuan-airport.com/buses

購票地點：上車付款

票價：由新台幣90元（港幣約$24）起



桃園機場交通【3】直達目的地——共享的士

到達桃園機場時已經是凌晨的朋友，不用害怕需在機場等待至鐵路或巴士頭班車開出。凌晨12時至6時期間，大家可以乘搭共享的士前往台北市中心。與一般按計程器讀數收費之的士服務不同，共享的士採取採取指定的「固定費率」或「里程費率」收費，讓你與他人以較優惠之的士費直接到達台北市的目的地，詳情如下：

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桃園機場交通【3】共享的士

官網：https://www.taoyuan-airport.com/Taxi

地點：機場的士站

價錢：由新台幣400元（港幣約$105）起

