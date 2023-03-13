慈山寺錫葉藤開花！垂直盛放美如紫色瀑布　附交通資訊/開放時間

慈山寺錫葉藤開花！正靜待著大家觀賞！寬別一年，錫葉藤趁春回大地之際，再於慈山寺怒放。錫葉藤以垂直並交叠的姿態盛開，猶如紫色的瀑布，非常雅觀。信仰觀音的朋友，不妨於參拜後，順便到寺中的普門一帶，欣賞為慈山寺點上色彩的錫葉藤，可以順道看看慈山寺預約懶人包！

錫葉藤開滿慈山寺！垂直盛放美如紫色瀑布 附交通資訊/開放時間

位於汀角洞梓的慈山寺，是一座以唐代風格建造的寺廟。慈山寺以擁有一座屬全球第2高、高76米的戶外青銅、合金如意輪觀音像而知名。除了觀音像，寺內正盛開的錫葉藤亦吸引了不少人入寺參觀。

慈山寺錫葉藤於往年的美態（圖片來源：慈山寺）

慈山寺錫葉藤是蝶形花亞科植物，以下垂的姿態開花。在慈山寺的普門附近，在不同樹枝的交叠下，慈山寺紫藤花拼湊成「紫色瀑布」，十分壯觀，亦為主體為啡及白色的慈山寺添上了色彩。

錫葉藤在香港的花期為3至4月，目前正是賞花的最佳時間。除了觀賞，錫葉藤具有醫療用途。錫葉藤有止瀉作用，更能夠消腫止痛。

慈山寺錫葉藤｜汀角錫葉藤

地點：慈山寺

地址：新界大埔汀角普門路88號

開放時間：09:30 - 17:00（到訪前必須先於官方網站預約）

花期：約於3月至4月

交通：於大埔墟站公共運輸交匯處乘搭專綫小巴20T綫，於慈山寺總站下車

