上野酒店推介交通極方便！行1分鐘到上野站　人均$305起CP值超高

上野酒店推介2023！東京自由行入住酒店，首選地理位置方便的上野，今次介紹的上野酒店距離JR上野站僅1分鐘，前往京成上野站亦只需6分鐘，往返成田機場非常方便，而且徙步即到阿美野橫町等繁華街區，每晚房價$609起，人均最平$305起！

上野酒店推介交通極方便！行1分鐘到上野站 人均$304起CP值超高

位於上野的Hotel RESOL Ueno於2020年開業，地理位置非常方便，距離JR上野站及東京地下鐵日比谷線上野站，徒步只需1分鐘即可到達，附近有齊便利店、餐廳及商場，生活機能相當不錯！另外，酒店距離京成上野站亦只是6分鐘，由成田機場乘搭京成Skyliner就可以直達，地理位置超方便！

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上野酒店Hotel RESOL Ueno供應115間客房，房型分別有單人房及雙人雙床房，適合入住1至2人，設計以簡約舒適為主，雙床房房型更擺放了小梳化，營造出溫馨的感覺。除此之外，酒店使用的床墊為自家設計，配合舒適的羽絨被及枕頭，有不少住客都大讚「好好瞓」！

這間上野酒店客房空間由10平方米至12平方米不等，與一般日式商務酒店相約，雖然空間不算非常寬敞，但基本設施及衛浴用品等一應俱全，加上酒店開業至今僅3年，因此設備仍然非常新簇！

Hotel RESOL Ueno酒店內設有自動販賣機及投幣式洗衣間。另外值得一提的是，酒店早餐相當吸引，供應熱蔬菜湯、自製蔬菜貝果三文治或西式麵包等套餐，蔬菜湯和貝果三文治更會因應動節及食材，每天更換菜單。早餐價錢為每位700日圓（約港幣$41），出門節省時間首選！

上野酒店推介｜Hotel RESOL Ueno

地址：東京都台東區上野7丁目2-9

交通：JR上野站及東京地下鐵日比谷線上野站徒步1分鐘

房價：每晚$609起

預訂：Agoda｜booking.com｜Trip.com｜Klook