Agoda優惠碼2026｜必搶！日本、台灣酒店8折起＋信用卡優惠93折

Agoda優惠碼2026訂酒店必睇！《香港01》「好食玩飛」頻道整合Agoda最新折扣碼（Promo Code），讓你不會錯過賺盡優惠機會！當然，「好食玩飛」也準備了其他訂房平台的優惠碼供你選擇：Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code、最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼！（本文將會持續更新，提供Agoda優惠碼點用資訊，最好bookmark儲存）

台灣櫻花浪漫盛放（圖片來源：IG@irenejian）

Agoda限時優惠碼2026

Agoda超值星期3享8折優惠

每星期三，於 指定Agoda網頁 預訂指定酒店可享8折

有效期：由即日起 直至 另行通知

領取方法：《立即預訂》

東京市區亦有多處可賞櫻（圖片來源：FB@淺草、東京晴空塔城、日光、川越、池袋: Welcome to Tobu！）

Agoda酒店優惠碼 ── 每日限量使用／指定消費額

Agoda不定時優惠

Agoda不定期有不同快閃優惠，折扣碼包括住宿減高達HK$360、住宿減高達HK$350、限時減價優惠低至15折等。

有效期：額滿即止

預訂網址：按此

Agoda不設最低消費，即享95折

注意：須於 指定Agoda網頁 領取，最多減HK$500

有效期：額滿即止

領取方法：按此

Agoda滿HK$930即享92折

注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$600

有效期：額滿即止

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Agoda精英VIP會員優惠低至 7 折

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Agoda 全球熱門住宿享額外低至 8 折

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領取方法：日本酒店85折優惠 ｜台灣酒店8折優惠 ｜全球熱門住宿低至8折

Agoda精選旅遊產品價格低至15折

注意：須於指定Agoda網頁領取

有效期：額滿即止

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出糧日大特賣精選住宿額外8折優惠

有效期：每月最後5天

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Agoda 國際旅客優惠｜全球住宿低至 7 折

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有效期：額滿即止

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Agoda 本地旅客優惠低至 75 折

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Agoda 共同支持野生動物保護

注意：須於 指定Agoda網頁 領取

有效期：額滿即止

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Agoda酒店優惠碼 ── 信用卡著數

Agoda x MasterCard HK 信用卡低至 85 折優惠

有效期：即日 至2026年12月31日

酒店入住期：即日 至2027年6月30日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 滙豐信用卡住宿消費滿HK$3,000即減HK$300

有效期：即日 至2026年12月31日

酒店入住期：即日 至2027年12月31日

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Agoda x 滙豐 EveryMile 信用卡獨家每月 7 折快閃優惠

有效期：即日 至2026年12月31日

酒店入住期：即日 至2027年6月3日

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Agoda x Citi信用卡 93 折優惠

有效期：即日起至2026年12月31日

酒店入住期：即日 至2027年12月31日

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 東亞信用卡 93 折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年12月31日

有效期：即日起至2027年6月30日

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Agoda x 渣打信用卡 93 折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年12月31日

有效期：即日起至2027年6月30日

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Agoda x Airwallex信用卡 93折優惠

有效期：即日起 至 另行通知

領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

問題1：如何更改Agoda訂單內容？

想修改 Agoda 預訂其實很簡單：登入帳戶後，網頁版用戶請點擊「我的訂單」，App 用戶則前往「我的行程」，進入「管理訂單」即可查看詳情或進行更改。不過建議細閱該筆訂單的政策條款，確保更改過程順心又省錢！

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