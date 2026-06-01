Agoda優惠碼2026｜必搶！日本、台灣酒店8折起＋信用卡優惠93折
Agoda優惠碼2026訂酒店必睇！《香港01》「好食玩飛」頻道整合Agoda最新折扣碼（Promo Code），讓你不會錯過賺盡優惠機會！當然，「好食玩飛」也準備了其他訂房平台的優惠碼供你選擇：Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code、最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼！（本文將會持續更新，提供Agoda優惠碼點用資訊，最好bookmark儲存）
Agoda限時優惠碼2026
Agoda超值星期3享8折優惠
每星期三，於 指定Agoda網頁 預訂指定酒店可享8折
有效期：由即日起 直至 另行通知
領取方法：《立即預訂》
Agoda酒店優惠碼 ── 每日限量使用／指定消費額
Agoda不定時優惠
Agoda不定期有不同快閃優惠，折扣碼包括住宿減高達HK$360、住宿減高達HK$350、限時減價優惠低至15折等。
有效期：額滿即止
預訂網址：按此
Agoda不設最低消費，即享95折
注意：須於 指定Agoda網頁 領取，最多減HK$500
有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda滿HK$930即享92折
注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$600
有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda精英VIP會員優惠低至 7 折
注意：須於 指定Agoda網頁 領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda 全球熱門住宿享額外低至 8 折
注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：日本酒店85折優惠 ｜台灣酒店8折優惠 ｜全球熱門住宿低至8折
Agoda精選旅遊產品價格低至15折
注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此
出糧日大特賣精選住宿額外8折優惠
有效期：每月最後5天
領取方法：按此
Agoda 國際旅客優惠｜全球住宿低至 7 折
注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda 本地旅客優惠低至 75 折
注意：須於 指定Agoda網頁 領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda 共同支持野生動物保護
注意：須於 指定Agoda網頁 領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此
Agoda酒店優惠碼 ── 信用卡著數
Agoda x MasterCard HK 信用卡低至 85 折優惠
有效期：即日 至2026年12月31日
酒店入住期：即日 至2027年6月30日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 滙豐信用卡住宿消費滿HK$3,000即減HK$300
有效期：即日 至2026年12月31日
酒店入住期：即日 至2027年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 滙豐 EveryMile 信用卡獨家每月 7 折快閃優惠
有效期：即日 至2026年12月31日
酒店入住期：即日 至2027年6月3日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x Citi信用卡 93 折優惠
有效期：即日起至2026年12月31日
酒店入住期：即日 至2027年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 東亞信用卡 93 折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2026年12月31日
有效期：即日起至2027年6月30日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x 渣打信用卡 93 折優惠
注意：酒店入住期為即日起至2026年12月31日
有效期：即日起至2027年6月30日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
Agoda x Airwallex信用卡 93折優惠
有效期：即日起 至 另行通知
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)
問題1：如何更改Agoda訂單內容？
想修改 Agoda 預訂其實很簡單：登入帳戶後，網頁版用戶請點擊「我的訂單」，App 用戶則前往「我的行程」，進入「管理訂單」即可查看詳情或進行更改。不過建議細閱該筆訂單的政策條款，確保更改過程順心又省錢！
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