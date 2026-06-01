Agoda優惠碼2026｜必搶！日本、台灣酒店8折起＋信用卡優惠93折

撰文：程朗天
出版：更新：

Agoda優惠碼2026訂酒店必睇！《香港01》「好食玩飛」頻道整合Agoda最新折扣碼（Promo Code），讓你不會錯過賺盡優惠機會！當然，「好食玩飛」也準備了其他訂房平台的優惠碼供你選擇：Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼！（本文將會持續更新，提供Agoda優惠碼點用資訊，最好bookmark儲存）

台灣櫻花浪漫盛放（圖片來源：IG@irenejian）

Agoda限時優惠碼2026

Agoda超值星期3享8折優惠
每星期三，於 指定Agoda網頁 預訂指定酒店可享8折
有效期：由即日起 直至 另行通知
領取方法：《立即預訂》

大阪酒店2026推介55間｜新開幕／近心齋橋難波＋地鐵／人均$153起東京新酒店2026推介45間｜人均$161／近車站／家庭房／免費溫泉
東京市區亦有多處可賞櫻（圖片來源：FB@淺草、東京晴空塔城、日光、川越、池袋: Welcome to Tobu！）

Agoda酒店優惠碼 ── 每日限量使用／指定消費額

Agoda不定時優惠

Agoda不定期有不同快閃優惠，折扣碼包括住宿減高達HK$360、住宿減高達HK$350、限時減價優惠低至15折等。
有效期：額滿即止
預訂網址：按此

Agoda不設最低消費，即享95折

注意：須於 指定Agoda網頁 領取，最多減HK$500
有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda滿HK$930即享92折

注意：須於指定Agoda網頁領取，最多減HK$600
有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda精英VIP會員優惠低至 7 折

注意：須於 指定Agoda網頁 領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda 全球熱門住宿享額外低至 8 折

注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：日本酒店85折優惠台灣酒店8折優惠全球熱門住宿低至8折

Agoda精選旅遊產品價格低至15折

注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此

出糧日大特賣精選住宿額外8折優惠

有效期：每月最後5天
領取方法：按此

Agoda 國際旅客優惠｜全球住宿低至 7 折

注意：須於指定Agoda網頁領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda 本地旅客優惠低至 75 折

注意：須於 指定Agoda網頁 領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda 共同支持野生動物保護

注意：須於 指定Agoda網頁 領取
有效期：額滿即止
領取方法：按此

Agoda酒店優惠碼 ── 信用卡著數

Agoda x MasterCard HK 信用卡低至 85 折優惠

有效期：即日 至2026年12月31日
酒店入住期：即日 至2027年6月30日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 滙豐信用卡住宿消費滿HK$3,000即減HK$300

有效期：即日 至2026年12月31日
酒店入住期：即日 至2027年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 滙豐 EveryMile 信用卡獨家每月 7 折快閃優惠

有效期：即日 至2026年12月31日
酒店入住期：即日 至2027年6月3日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x Citi信用卡 93 折優惠

有效期：即日起至2026年12月31日
酒店入住期：即日 至2027年12月31日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 東亞信用卡 93 折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年12月31日
有效期：即日起至2027年6月30日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x 渣打信用卡 93 折優惠

注意：酒店入住期為即日起至2026年12月31日
有效期：即日起至2027年6月30日
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

Agoda x Airwallex信用卡 93折優惠

有效期：即日起 至 另行通知
領取方法： 按此(必須透過此頁面預訂)

問題1：如何更改Agoda訂單內容？

想修改 Agoda 預訂其實很簡單：登入帳戶後，網頁版用戶請點擊「我的訂單」，App 用戶則前往「我的行程」，進入「管理訂單」即可查看詳情或進行更改。不過建議細閱該筆訂單的政策條款，確保更改過程順心又省錢！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多日本溫泉酒店推薦👇
洞爺湖溫泉酒店定山溪溫泉酒店登別溫泉酒店鬼怒川溫泉酒店有馬溫泉酒店草津溫泉酒店東京溫泉酒店大阪溫泉酒店京都溫泉酒店箱根溫泉酒店熱海溫泉酒店白馬溫泉酒店由布院溫泉酒店

更多日本酒店推薦👇
名古屋酒店札幌酒店函館酒店橫濱酒店相模原酒店沖繩酒店鹿兒島酒店熊本酒店福岡酒店

旅遊Jetso
優惠碼
着數優惠
旅遊購物情報