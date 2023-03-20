屯門貓貓壁畫即將完成｜大帽山貓屋俄羅斯畫家Vladimir超巨型新作

屯門貓貓壁畫即將完成！早前不少人慕名而來的大帽山貓屋，其畫家為居港俄羅斯塗鴉藝術家Vladimir Boldyrev，最近他的最新作品出現喺屯門山景南輕鐵站對出位置，只要一出山景南輕鐵站就會見到。有網民就從畫作的完成度推測，新畫作應該快將完工。

屯門貓貓壁畫即將完成｜大帽山貓屋俄羅斯畫家Vladimir新作！

近日市民發現Vladimir的新畫作於屯門出現，是次壁畫更有3隻大貓貓，組成一幅巨型壁畫。牆壁畫圍上圍版，相信是商業作品。畫家Vladimir的作品早前多次被移除，今次應該就不用怕畫作會再度消失！

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（圖片來源：屯門友）

今次貓貓壁畫屬於該位置的舖頭，是一間叫Top Out Climbing的攀岩場，早前已經開業。相信這裡未來將會成為打卡熱點外，屯門人亦有一個新地方去消遣！

畫家Vladimir最出名畫作便是大帽山「貓屋」壁畫，其後汀九「光環貓」吸引不少人前往拍攝，惟因安全理由被大欖隧道公司派人以白油覆蓋。Vladimir亦收到數間餐廳邀約，於其外牆創作貓貓壁畫。 是次屯門壁畫將會成為Vladimir Boldyrev第7-10號貓貓作品。

俄羅斯塗鴉藝術家Vladimir Boldyrev 貓貓壁畫作品:

1號貓

地點：大帽山「貓屋」



2號貓（已被清除）

地點：汀九橋躉



3號貓

餐廳：馬灣小巷

地址：馬灣田寮新村37號地下



4號貓（已被清除）

餐廳：Factory99

地址：觀塘巧明街99號1樓A



5號貓

餐廳：光榮冰室 @捲閘

地址：旺角花園街3-5號鴻威大厦地下12-13號舖



6號貓

餐廳：麵賜園

地址：旺角通菜街36號地鋪



7號貓+1號狗 @捲閘

新蒲崗動物醫院

地址：新蒲崗景福街77號地下



8-10號貓

地點：屯門山景南輕鐵站對出

