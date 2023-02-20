【屯門好去處】屯門公園都可以賞花！屯門公園近日一大片繡球花花海盛放，有屯門街坊於社交平台群組分享，於屯門公園拍攝到一片夢幻繡球花花海，涵蓋粉紫、粉藍色等鮮艷花奔，還有一個藍白色風車供打卡，引起網民熱烈討論，即看屯門繡球花地點詳情！

屯門公園繡球花海盛放超震撼！夢幻藍白色風車+唯美心型花壇打卡

（圖片來源：FB@Leo Lam 授權使用）

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「屯門大到咩都有」，相信屯門街坊們應該享盡其方便之處，但除了滿足日常生活所需，屯門公園更加可以滿足一眾喜歡賞花的街坊！近日就有攝影師分別在Facebook群組「香港風景攝影會」、「香港風景分享組」以及「香港行山風景人像攝影會」分享拍到一大片繡球花盛放的美景！

除了一大片繡球花之外，屯門公園內更有一個非常引人入勝的打卡必去好地方——荷蘭風車！位於屯門公園兒童遊樂場附近，沿彩色圍籬就會見到滿滿歐陸風的藍白色荷蘭風車，圍繞著風車亦有少量繡球花以及紅色紫色鳳仙花，咋眼一看彷彿進入了童話世界一樣！

屯門公園早於1985年開放，佔地12.5公頃，園內有約1500棵樹木和200款不同的植物品種，而且還有人工湖，湖的另一邊還有一個修剪成心型的花壇，望著湖景賞花，景色宜人，吸引了大少遊人前來散步運動，相當有詩意！

屯門公園繡球花 詳情

地址: 屯門屯門鄉事會路

開放時間：24小時

前往方法： 從港鐵屯門站Ｂ出口即達

