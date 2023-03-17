HK Express飛沖繩單程$188！HK Express突發推出限時72小時沖繩優惠！沖繩單程票價低至$188，來回連稅$1,263起。旅行日子橫跨4月至7月，想過一個陽光與海灘假期，就係時候去官網入手。

HK Express飛沖繩單程$188起！來回連稅$1,263起超抵 4-7月出發

HK Express（香港快運航空）凌晨推出限時72小時優惠，香港飛沖繩單程只需$188起，旅行日期由4月14日至7月13日。而去沖繩的話，不少人會選擇去沖繩美麗海水族館、賞鯨（KKday、Klook都有體驗活動）等，可順道看看早前記者實試沖繩溫泉酒店$359/位起的入住報告！

（圖片來源：Unsplash@Erik）

記者今日（17日）實測，仍然仲有不少平機票，而6-7月旺季都有位！航班時間亦不算太差，早機去午機返。

航班時間：

去程：UO820 07:00-10:30

回程：UO821 11:25-13:05



（圖片來源：HK Express官網截圖）

以上價錢未包行李寄艙費用，HK Express行李費為：20公斤 $290、25公斤 每程$360，30公斤 每程$425、40公斤 每程$550。

HK Express限時沖繩機票優惠

價錢：單程$188；來回連稅$1,263起

預訂日期：即日起至3月19日

出發日期：2023年4月14日至2023年7月13日。

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/oka_flashsale_0317/

