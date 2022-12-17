沖繩溫泉酒店$359/位起！私人溫泉+拉麵酒精放題　距離機場15分鐘

沖繩酒店好推介，來沖繩自由行必留意！這間位於那霸市中心的溫泉酒店，設有戶外天然溫泉、酒精飲品及拉麵放題、可容納最多6人的私人溫泉套房等，設施一應俱全，而且距離機場只15分鐘車程，鄰近國際通、手信名店、第一牧志公設市場等熱門景點，去沖繩旅遊不妨一試！

沖繩全新溫泉酒店！戶外溫泉/酒+拉麵+雪糕放題 距離機場15分鐘

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（好食玩飛攝）

全新沖繩溫泉酒店！距離機場15分鐘車程

沖繩逸之彩溫泉度假酒店，位於沖繩那霸市中心地帶，由沖繩那霸國際機場乘坐單軌列車，只需約15分鐘車程，酒店附近有齊國際通（国際通り）、第一牧志公設市場、手信名店「御菓子御殿」等，地理位置可說是相當方便，隨時隨地都可以去熱門景點，亦可掃貨到最後一刻，才動身去機場回程，絕對是懶人福音！

沖繩酒店戶外天然溫泉！

6人房好開寬敞、高CP值靚佈置情侶必入住

酒店設有戶外天然溫泉，採用鹽化物深層鹽泉水，具有放鬆身心的功效，一年四季，每天早上9時至晚上10時期間，都可以隨意去浸泡。大家可以使用房間內免費的溫泉毛巾，以及2樓更衣室，去戶外溫泉釋放跑景點或行街掃貨的疲倦！

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想「自私浸溫泉」的朋友，亦可選擇入住設有私人溫泉的豪華房（Ocean／Forest）。私人溫泉同時設有按摩功能，在坊間的溫泉酒店實屬少見，值得一試！豪華房最多可容納6人，房內設有2張雙人床以及2張單人床，空間感不俗，不論是一家大去玩，抑或是一班朋友同遊都沒有問題。

小情侶亦可選擇單床或雙床房型，房內設有榻榻米地板，整體觀感光亮整潔，空間適中。房間備有睡衣、毛巾、梳洗用品、風筒、化妝鏡、抽濕機、免費水等，非常齊全。想慶祝特別日子的話，亦可以1,000至5,000日圓（約$58至290港幣）加購不同主題佈置，並帶走紀念品，CP值一流！

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沖繩酒店酒精飲品放題！每晚免費任食拉麵

除了硬件配套齊全外，酒店的活動亦相當豐富。酒店2樓的食堂設有24小時非酒精飲品及雪糕放題，咖啡汽水、果汁、森永雪糕等都有；喜愛小酌的朋友，每日早上10時至晚上10時，可在食堂內任飲酒精飲品，除了生啤外，亦有沖繩泡盛、威士忌梳打、DIY調酒等，欴多兩杯連酒店房價都可輕鬆回本！

另外，每日晚上8時半至9時半，大家可以參加宵夜拉麵放題活動，拉麵口味共設有4款，分別為味增（星期一、五）、豚骨（星期二、六）、醬油（星期三、日）及鹽味（星期四），拉麵迷不容錯過。

沖繩酒店人均$359起入住！

想下次去沖繩自由行時入住沖繩逸之彩溫泉度假酒店，可以在官網訂房，人均每晚只需$359起；如經旅遊平台訂購，更會包早餐券，可以享用自助早餐，早餐設有日式及西式餐點，包括壽司、海葡萄、咖喱飯、吐司等，整值CP值頗高，是沖繩酒店的不錯之選。'

沖繩逸之彩溫泉度假酒店

地址：沖繩縣那覇市牧志3丁目18番33號

電話：098-863-8877

官網：https://hinode-h.com/okinawa/tc/

