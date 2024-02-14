日本公眾假期2024！1月、5月遊日要注意　避開人潮訂酒店更便宜

日本公眾假期一覽！日本多年來一直是深受香港人喜愛的國家，不少人希望趁假期到日本一趟，逃避一下香港擠逼的居住環境、急速的生活節奏。不過，若大家碰巧在日本公眾假期或黃金週期間到訪日本，則可能會希望破滅——需度過一個人山人海的假期！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了日本公眾假期資料，不想遇上龐大人潮或預算有限的朋友，不妨多加參考。



另外，《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅抵住靚酒店推介，有沖繩酒店推介、福岡酒店推介、名古屋酒店推介、大阪酒店推介、京都酒店推介、神戶酒店推介、東京高評分酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

秋季期間到山形縣觀光，有機會遇到銀杏（圖片授權：FB@陳世真）

日本公眾假期2024一覽！

日本公眾假期屬全體民眾共同享有的假期，全國所有學生及大部份上班族皆會於當日休假。大家於日本公眾假期期間到訪日本，有很大機會在各大旅遊景點遇上龐大的觀光人潮，酒店租金、景點門票以及交通費亦會因而上漲，大家在亦會較難預約到日本公眾假期當日的餐廳、新幹線指定座位或活動名額。

故此，想以較低價錢或舒適地享受假期的朋友，應避免在日本公眾假期到訪主題公園、農莊、神社、溫泉等熱門景點，甚至考慮將行程改期，以免行程不似預期。

日本公眾假期的日子如下：

第一季：

1月1日：元日；

1月第2個星期一：成人之日；

2月11日：建國紀念之日；

2月23日：天皇誕生日；

2月或3月春分當日：春分之日（2024年之日期為：3月20日）

（圖片來源：日本國家旅遊局）

第二季：

4月29日：昭和之日；

5月3日：憲法紀念日；

5月4日：綠之日；

5月5日：兒童之日

（圖片來源：日本國家旅遊局）

第三季：

7月第3個週一：海之日（2024年之日期為：7月15日）；

8月11日：山之日；

9月第3個周一：敬老之日（2024年之日期為：9月16日）；

9月或10月秋分當日：秋分之日（2024年之日期為：9月22日）

（圖片來源：日本國家旅遊局）

第四季：

10月第2個週一：體育之日（2024年之日期為：10月14日）

11月3日：文化之日

11月23日：勤勞感謝日

（圖片來源：日本國家旅遊局）

除了日本全國公眾假期外，部份日本民眾亦會於地方政府假期（僅限部份縣市的民眾享用）與學校假期（僅限學生享用）期間放假，雖然放假的人數不及國定假期，但放假的縣市之中的景點很大機會也會人山人海、水泄不通。

日本主要地方政府假期及學校假期的日子如下：

2月23日：富士山之日（靜岡縣學生）

3月下旬至4月上旬：春假（全國學生）

6月23日：慰靈之日（沖繩縣民眾）

8月6日：和平紀念日（廣島市民眾）

7月下旬至8月下旬：暑假（全國學生）

此外，計劃在1月、5月訪日的朋友要格外留意！1月正值日本新年，許多店舖將會休業，大家應事先查詢自己想到訪的商店、餐廳會否休息，以免吃閉門羹。另外，日本5月會有3日日本公眾假期，該段時間連同最接近的週六、日被喻為「黃金週」。新年、黃金週期間，主要景點的人流會比其他日本公眾假期還要多，大家應充份考慮該段時間是否適合自己觀光。

（HK01 龔嘉盛 攝）

而想靜靜感受日本的朋友，可以選擇於旅遊淡季期間訪日。日本的旅遊淡季於5月黃金週之後及9月學生剛開學後，屆時各景點的人流都會有所回落，酒店及門票價格亦較全年其他時間為低。