日本公眾假期2024！1月、5月遊日要注意　避開人潮訂酒店更便宜

撰文：何以諾
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日本公眾假期一覽！日本多年來一直是深受香港人喜愛的國家，不少人希望趁假期到日本一趟，逃避一下香港擠逼的居住環境、急速的生活節奏。不過，若大家碰巧在日本公眾假期或黃金週期間到訪日本，則可能會希望破滅——需度過一個人山人海的假期！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了日本公眾假期資料，不想遇上龐大人潮或預算有限的朋友，不妨多加參考。

另外，《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅抵住靚酒店推介，有沖繩酒店推介福岡酒店推介名古屋酒店推介大阪酒店推介京都酒店推介神戶酒店推介東京高評分酒店推介以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

秋季期間到山形縣觀光，有機會遇到銀杏（圖片授權：FB@陳世真）

日本公眾假期2024一覽！

日本公眾假期屬全體民眾共同享有的假期，全國所有學生及大部份上班族皆會於當日休假。大家於日本公眾假期期間到訪日本，有很大機會在各大旅遊景點遇上龐大的觀光人潮，酒店租金、景點門票以及交通費亦會因而上漲，大家在亦會較難預約到日本公眾假期當日的餐廳、新幹線指定座位或活動名額。

故此，想以較低價錢或舒適地享受假期的朋友，應避免在日本公眾假期到訪主題公園、農莊、神社、溫泉等熱門景點，甚至考慮將行程改期，以免行程不似預期。

日本公眾假期的日子如下：
第一季：
1月1日：元日；
1月第2個星期一：成人之日；
2月11日：建國紀念之日；
2月23日：天皇誕生日；
2月或3月春分當日：春分之日（2024年之日期為：3月20日）

（圖片來源：日本國家旅遊局）

第二季：
4月29日：昭和之日；
5月3日：憲法紀念日；
5月4日：綠之日；
5月5日：兒童之日

（圖片來源：日本國家旅遊局）

第三季：
7月第3個週一：海之日（2024年之日期為：7月15日）；
8月11日：山之日；
9月第3個周一：敬老之日（2024年之日期為：9月16日）；
9月或10月秋分當日：秋分之日（2024年之日期為：9月22日）

（圖片來源：日本國家旅遊局）

第四季：
10月第2個週一：體育之日（2024年之日期為：10月14日）
11月3日：文化之日
11月23日：勤勞感謝日

（圖片來源：日本國家旅遊局）

除了日本全國公眾假期外，部份日本民眾亦會於地方政府假期（僅限部份縣市的民眾享用）與學校假期（僅限學生享用）期間放假，雖然放假的人數不及國定假期，但放假的縣市之中的景點很大機會也會人山人海、水泄不通。

日本主要地方政府假期及學校假期的日子如下：

2月23日：富士山之日（靜岡縣學生）
3月下旬至4月上旬：春假（全國學生）
6月23日：慰靈之日（沖繩縣民眾）
8月6日：和平紀念日（廣島市民眾）
7月下旬至8月下旬：暑假（全國學生）

此外，計劃在1月、5月訪日的朋友要格外留意！1月正值日本新年，許多店舖將會休業，大家應事先查詢自己想到訪的商店、餐廳會否休息，以免吃閉門羹。另外，日本5月會有3日日本公眾假期，該段時間連同最接近的週六、日被喻為「黃金週」。新年、黃金週期間，主要景點的人流會比其他日本公眾假期還要多，大家應充份考慮該段時間是否適合自己觀光。

（HK01 龔嘉盛 攝）

而想靜靜感受日本的朋友，可以選擇於旅遊淡季期間訪日。日本的旅遊淡季於5月黃金週之後及9月學生剛開學後，屆時各景點的人流都會有所回落，酒店及門票價格亦較全年其他時間為低。

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