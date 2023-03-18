日本電話卡、韓國電話卡及台灣電話卡買二送一！準備出發去日韓台自由行，有旅遊平台推出電話數據卡買二送一優惠，7/8日4G無限數據上網SIM卡，折後最平$50起，即睇開賣日期及優惠詳情！

日韓台上網電話卡買二送一！7/8日SIM卡最平$50 4G無限數據上網

旅遊平台Kkday由即日起舉行一連5星期「感謝祭2023」，推出近100項本地餐飲美食、玩樂套票及海外旅遊產品優惠。其中，3月18日下午3時有Lucky Sim上網電話卡買二送一優惠，包括中日韓台7日或日韓8日4G無限上網數據卡，折後最平每張$50，數量有限，售完即止！

旅行電話卡優惠【1】買二送一：Lucky Sim中日韓台7天數據卡 / 日韓8天數據卡

價錢：$150/3張，平均$50/張（中日韓台7天數據卡原價$148/張；日韓8天數據卡原價$228/張）

領取方式：香港郵寄運費到付

預訂網址：請按此

如果搶不到以上買二送一優惠，今次同時推出Lucky Sim上網電話卡33折優惠，同樣有中日韓台7日或日韓8日4G無限上網數據卡可以選擇，最平$75起，到埗後一插即用，方便自由行上網睇地圖、找餐廳資料！

優惠【2】低至33折：Lucky Sim中日韓台7天數據卡 / 日韓8天數據卡

價錢：$75/張（中日韓台7天數據卡原價$148/張；日韓8天數據卡原價$228/張）

領取方式：香港郵寄運費到付

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（圖片來源：David Edelstein/Unsplash）

Lucky Sim中日韓台7天數據卡 / 日韓8天數據卡 優惠詳情：

優惠期：2023年3月18日15:00至3月34日23:59

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