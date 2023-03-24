請1日假去旅行台北篇下集！來到《請1日假去旅行》快閃台北行程第二日，今集繼續由「地膽」余思霆和金剛領隊，出發去北投浸溫泉、花海打卡，還有米芝蓮推介的人氣滷肉飯和新開日系按摩店等，即睇《請1日假去旅行》台北篇Day 2景點！

請1日假去旅行台北行程Day2｜北投賞花浸溫泉、米芝蓮超平滷肉飯

請1日假去旅行台北景點【1】北投市場米芝蓮美食：矮仔財滷肉飯

北投市場最出名的人龍美食「矮仔財滷肉飯」，有「神級滷肉飯」之稱，其招牌滷肉飯的顏色呈略深的焦糖色，，滷汁甜中帶鹹，入口可以感受到滿滿膠質！其他美食包括排骨湯、紅燒蹄膀、滷水豆腐等，而且價錢非常便宜，由30台幣至100台幣（約港幣$7.8至$26不等），不過小店的食物全部賣完後就會關門，而且要有心理準備排隊，想食就要早點去！

矮仔財滷肉飯

地址：北投中繼市場D區D419、D420、D433、D434

營業時間：07:00-14:00（賣完即止）（星期一、星期四休息）



請1日假去旅行台北景點【2】台北富良野：北投三層崎公園

北投三層崎公園是台北近年新興的賞花好去處，在特殊的山坡地形上，有大片一串紅、四季海棠及銀葉菊組成的多層次花海，如置身北海道富良野一樣，因此又被網民稱為「台北富良野」。

北投三層崎公園

地址：北投秀山路45號

花季：1月17日至3月31日



請1日假去旅行台北景點【3】城市角落日系咖啡店：山边咖啡

坐落在北投溫泉路山腳下的「山边咖啡」，從外觀上看起來就已經可以感受到濃厚的日系感，原木色系裝修與門外的綠色植物，配搭起來頗有山野鄉村風情，坐在戶外位置更可以一邊歎咖啡、一邊欣賞北投的大自然風景。咖啡店另供應烏冬、咖哩飯、甜品等，適合度過午後的悠閒時光！

山边咖啡

地址：台北市北投區溫泉路110-1號

交通：捷運新北投站步行13分鐘

營業時間：11:00-18:00（星期二及三休息）



請1日假去旅行台北景點【4】世界最美SPA：三二行館

難得去到北投，不少人都會選擇浸溫泉放鬆身心！今次節目介紹的溫泉旅館「三二行館」於2004年開幕，曾被法國旅遊雜誌評分「世界最美SPA第三名」，連林志玲和劉嘉玲都曾經入住！

（圖片來源：三二行館）

三二行館全館只有五間客房，全館採取預約制度（只接待16歲以上人士），客房各有不同主題及景觀，其中日式客房設有露天日式庭園，以及室內及戶外私人湯池，如置身日本一樣！不入住亦有大眾湯屋，室內及室外共有8個湯池，提供北投獨有的白磺泉及青磺泉，同樣可以體驗北投的溫泉文化。

三二行館

地址：北投區中山路32號

交通：捷運站新北投站轉乘計程車，約3至5分鐘車程



請1日假去旅行台北景點【5】營業至凌晨4時火鍋店：築間幸福鍋物

台灣連鎖火鍋店「築間幸福鍋物」分店遍布台北、台中、台南、高雄、宜蘭等地，主打招牌石鍋湯底，同時是全台灣唯一一間擁有獨立海鮮供應鏈的火鍋餐廳，可以平易近人的價碼提供新鮮海產。

餐廳採取單點方式，先選湯底，再選火鍋套餐及追加配料。火鍋套餐包括雜錦海鮮套餐、日本A5和牛套餐、澳洲M9+黑毛和牛套餐等，價錢由400台幣起（約港幣$103.5起）。

（圖片來源：TVB）

築間幸福鍋物（忠孝二店）

地址：台北市大安區忠孝東路四段120號2樓

營業時間：11:00-04:00



請1日假去旅行台北景點【6】2022新開幕日系SPA：菡氧SPA

台北按摩專門店「菡氧SPA」在2022年全新開幕，日系木質裝潢營造出舒適的氣氛。主要提供經絡指壓、精油深層紓壓等療程，諮詢師會先了解客人的需要，然後在建議最適合的按摩方式，而且設有獨立包廂，私隱店高，按摩後更會提供現做甜點及茶飲，最適合完成一整天行程後舒緩舟車勞頓的疲勞。

菡氧SPA

地址：台北市大安區大安路一段157巷5號1樓

營業時間：11:00-04:00



請1日假去旅行台北景點【7】星級宵夜鹽酥雞：原火乍初

想食宵夜都有推介！人氣鹽酥雞品牌「原火乍初」由台灣藝人洪詩主理，現時有兩間分店，分別位於林森北路及忠孝東路。有別於傳統鹽酥雞店，「原火乍初」主打鹽酥雞之餘，更有紅白酒可以配搭，更會以冰櫃展示每種食材，讓大家可以慢慢挑選！店內的鹽酥炸得酥脆而不油膩，不論堂食或外賣都無問題！

原火乍初鹽酥雞

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷41號1樓

營業時間：18:30-01:30

