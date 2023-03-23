請1日假去旅行台北篇上集！得一日假期又想搭飛機去旅行，距離香港僅個多小時機程的台北相信是很多打工仔的首選！《請1日假去旅行》今集由「地膽」余思霆和金剛領隊，帶大家去大稻埕老街散步、推介寧夏夜市5大必食、尋找隱世咖啡店及酒吧等，即睇《請1日假去旅行》台北篇景點！

請1日假去旅行台北行程Day1｜隱世百年老宅Cafe、寧夏夜市5大必食

請1日假去旅行台北景點【1】連續5年米芝蓮推介：雙月食品

落機先醫肚是常識吧！雙月食品連續獲5年米芝蓮必比登推介，主打雞湯及養生料理，必食招牌何首烏燉雞湯、油飯和滷味！何首烏燉雞湯味道濃郁甘甜，滋補養生；而油飯是每日手工拌炒，粒粒分明的米飯香而不油膩，配自家製醬汁，飽肚感十足！

雙月食品

地址：台灣台北市中正區濟南路一段7號1樓

營業時間：星期一至星期日11:00-20:30（14:15-17:00不設堂食，只開放外賣）



請1日假去旅行台北景點【2】漫步老街特色小店：大稻埕

大稻埕是台北保留最完整的老街區，除了可以見到充滿古典味的紅磚洋樓建築及百年傳統老店，近年亦有不少台灣風格雜貨店、創意文化小店進駐，包括今集介紹的民藝埕，由百年老屋改建，保留原始巴洛克建築風格，售賣文創與茶具商品等；逾40年歷史的手作糖酥專門店「爵林堅果坊」等。

民藝埕

地址：台灣台北市大同區迪化街一段67號



爵林堅果坊（迪化總店）

地址：台北市迪化街一段89號

營業時間：星期一至五10:30-18:30、假日9:30-18:30



走到迪化街尾端，就會發現雪糕冰品專門店「昭和浪漫洗濯街」，充滿復古氣息的建築帶著日式大正懷舊風，供應不同口味的軟雪糕、咖啡及布甸等，不定時更會有限定款式，吸引不少人前往食甜品順便打卡！

昭和浪漫洗濯街

地址：台灣台北市大同區安西街3號

營業時間：星期一、二、四及五12:30-17:30、星期六至日11:30-18:00（或提前完售，逢星期三休息）



不少得還有70年歷史中式糕點老舖「合興壹玖肆柒」，將中式傳統糕點加入現化設計元素，按季節造作成不同的花朵及動物形狀，非常精緻，必試桂花芝麻鬆糕、紫薯楓糖黑豆鬆糕等。

合興壹玖肆柒

地址：台灣台北市大同區迪化街一段223號

營業時間：11:0-19:00



請1日假去旅行台北景點【3】秘境老宅咖啡店：AKA Café 百年老宅

知名秘境老宅咖啡店AKA Café位於大稻埕的巷弄之中，入口在一條狹窄巷子之中，相當隱秘！這間咖啡店前身是富商的私人宅院，荒廢多年後，由任職建築設計的現任主理人改建成咖啡店，同時保留傳統街屋、東洋與巴洛克風格建築，只有置身其中，才可以觀賞到屋內的中庭花園、水池及每個角落的建築細節，極具巧思。

AKA Café不只供應日本職人主理的手工咖啡，還有擺盤精緻的點心盒，可以一次過品嘗到多款鹹甜點！不過要留意，AKA Café目前只接受提前預約，不開放參觀；在店內只能在自己的位置上拍攝，廊道空間等不可拍攝。由大稻埕步行5至10分鐘左右即可到達。

AKA Café

地址：台北市大同區民樂街66號後棟

*需提前預約，不開放參觀。



請1日假去旅行台北景點【4】5大夜市必食推介：寧夏夜市

寧廈夜市推介5大必食，分別有連續4年獲台北米芝蓮必比登推介的豬肝湯「豬肝榮仔」、連續3年米芝蓮必比登推介的「方家雞肉飯」、芋頭迷必食蛋黃芋餅及香酥芋丸「劉芋仔蛋黃芋餅）、日劇《孤獨的美食家》推介的「冰霖古早味豆花」及台灣夜市必食「圓環邊蚵仔煎」。

請1日假去旅行台北景點【5】隱世酒吧探秘：NEST琥珀蜂巢

最後主持人來到一間隱身在暗巷之中的地下酒吧「NEST琥珀蜂巢」，需要有VIP入場硬幣或者事前預約才可進場，店內設計以象徵蜂巢的六角型符號貫穿整個空間，更運用鏡面及灰黑鋼面素材等，增添神秘氛圍及巧妙地提升空間感！此外，店內設有聲音及燈光系統，可以隨著音樂和空間中產生的聲響改變顏色與光線，彷如身處異空間一樣，非常夢幻。

NEST琥珀蜂巢

地址：台北市大安區信義路四段378巷5號

營業時間：星期三至星期六19:30-22:00（非VIP訂位需事前預約）

