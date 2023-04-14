渣甸山行山｜香港東半山簡單行山路線　連登三峰尋礦盡吸名山貴氣

香港的「東半山」大家知道在哪裡嗎？地靈人傑的貴氣，高尚的住宅區，優美易走的山徑，「東半山」自有它迷人之處。假日往「東半山」裡探索，逛一圈渣甸山、小馬山、畢拿山，連登三峰僅花兩個半鐘，放眼遼闊山野讓人神往。

攝影︰尹嘉蔚

渣甸山行山｜東半山簡單行山路線 連登三峰尋礦盡吸名山貴氣

香港的「東半山」乃涵蓋一個地段，泛指渣甸山、畢拿山、大坑、跑馬地一帶，其中的渣甸山屬於傳統高尚住宅區，環境雖然清幽，交通卻十分方便。「東半山」一帶發展其實已相當成熟，鐵路、巴士、小巴四通八達，民生配套及食肆亦一應俱全。即使想到郊外行山，亦有公共交通直達行山起點與終點。喜歡駕駛的朋友，由香港各處出發，自駕抵達行山點的車程也大概於30分鐘之內。仿如從鬧市瞬間到訪了隱世山林，享受綠意盎然、環境恬靜、空氣清新的寧謐舒適。

東半山擁多條行山徑

東半山鄰近其實有多條行山徑，包括渣甸山、畢拿山、小馬山、紫羅蘭山、聶高信山、黃泥涌水塘公園、大潭郊野公園、香港仔郊野公園等。今次帶大家走走港島東的熱門行山路線之一，由畢拿山行至渣甸山，沿途指示清晰，路況不艱，途經金督馳馬徑、小馬山、畢拉山石礦場，最後抵達黃泥涌水塘公園。連登三個山峰，對行山入門者來說具有一定的挑戰，但對於體力良好及有行山經驗的人，畢拿山至渣甸山實屬一條不俗的行山路線。

畢拿至渣甸山是熱門的行山路線。（尹嘉蔚攝）

畢拿山至渣甸山實行實拍

行山起點由鰂魚涌柏架山道自然徑入口開始，拾級而上，梯級稍直但不算長。當到畢拿山頂後即可遠眺大潭水塘、大潭峽及港島東風景，悶氣全消。畢拿山又稱畢拉山，位於渣甸山與柏架山之間，走過畢拿山後會經歷一片曠野，可稍作休息，欣賞萋萋的荒草。體力尚佳的，不妨走上小馬山逛一圈，折返原路線往渣甸山方向繼續行程。

渣甸山上俯視大潭谷及大潭水塘讓人忘憂。（尹嘉蔚攝）

不久後會見到畢拉山石礦場，在綠意連綿的群峰裡，卻突然有一片斑禿，相映成趣。然後，很快便到達渣甸山頂。不說不知，渣甸山名稱由來源於一名蘇格蘭人威廉渣甸（William Jardine），他是渣甸洋行（即今怡和洋行）的創辦人之一。當年為配合業務需要，渣甸洋行在山峰上建起瞭望台，用作檢視往來的商船，從此這山峰以Jardine’s Lookout為名，後來大家約定俗成稱呼為渣甸山。行山路線後段會沿港島徑5段往黃泥涌水塘公園，到此行程完畢。

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行山路線︰柏架山道自然徑入口＞大風坳涼亭＞畢拿山＞小馬山＞渣甸山＞黃泥涌水塘公園需時：約2.5小時（不連拍照）

新手難度評級：4/10

飲食補給︰山上整條路線沒有食肆、士多。建議行山前、後，可到大坑浣紗街、跑馬地一帶先補充能量，茶餐廳、咖啡室、西餐廳、日本菜、甜品店等皆有。

注意：要帶防曬及防蚊裝備、充足糧水。柏架山道初段為車路，小心車輛。行完畢拿山後，走一小段路已到小馬山，折返原路線往渣甸山方向繼續行程。

畢拿山、渣甸山行山路線圖。（Google Map截圖）

影相打卡位︰鳥瞰大潭谷及大潭水塘、畢拿山頂、飽覽整片港島東、曠野荒草野性美、礦洞入口痕跡、小馬山頂、畢拉山巨型石礦場、渣甸山頂、黃泥涌水塘公園。

畢拿山又稱畢拉山，畢拉山石礦場在綠意中曝露斑禿。（尹嘉蔚攝）

起點及終點交通：

起點交通

港鐵：鰂魚涌站下車A出口



終點交通：

1. 巴士6號（赤柱監獄 - 中環 (交易廣場)），於黃泥涌水塘公園上車。

2. 巴士63 號（赤柱監獄 - 北角碼頭），於黃泥涌水塘公園上車（星期一至六）。

3. 巴士 76 號（ 石排灣 - 銅鑼灣 (摩頓台) ），於黃泥涌水塘公園上車。

4. 小巴5號（香港仔中心 - 銅鑼灣(謝斐道)），於大潭水塘道黃泥涌水塘公園上車。



自駕泊車停車場可參考以下（排序由近至遠）︰

【起點】柏架山道自然徑，可在鰂魚涌泊車。



1. 栢蕙苑停車場 （鰂魚涌基利路2-8號）$24/hr、$150/日泊

2. 南豐新邨停車場（基利坊19號）$18/hr、無日泊

3. 新威園停車場（鰂魚涌英皇道989號）周一至六 $26/hr ；周日至假期 $22/hr；周六日及假期 $110/日泊



【終點】黃泥涌水塘公園，可在黃泥涌水塘公園泊車。

1. 黃泥涌水塘公園（雅柏苑）停車場（黃泥涌大潭水塘道7號）周六︰0700-2300 $12（頭2小時）、$18（其後每半小時）；

周日及假期0700-2300 $12（頭2小時）、$18（其後每半小時）、周六、日及假期0700-1800 $100/日泊

2. 香港木球會停車場（黃泥涌峽道137號）周一至日 $30/小時、無日泊



整條行山路線有很多令人深刻的景像，例如是畢拿山後的原始曠野、畢拉山石礦場（現為危險品儲存庫）的雄偉、渣甸山上俯視壯麗的大潭谷及大潭水塘等。置身「東半山」，香港古今的富貴名氣旺地，名山、豪邸林立，行山時身在其中，透徹吸收大自然的天地靈氣，如果正值斜陽時分，和煦的陽光照來，溫暖而祥和，擺脫煩惱苦愁，心情舒暢。