港島行山｜易行短程又靚景山頂漫步至龍虎山　打卡探秘松林炮台

龍虎山高253米，炮台於1905年落成。炮台因位於松林之間，故而得名。龍虎山行山路線沿路都有樹蔭，可與山頂、山頂公園及西高山等路線同遊。



出發前大家可以到山頂廣場的公園玩，設施種類頗多元化。在凌霄閣旁邊便是夏力道，沿路一直有休憩設施，到達涼亭後按指示牌經克頓道往松林炮台。會經過小瀑布。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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在克頓道左轉落樓梯，經龍虎山健身徑往炮台。中途遇分支向前走，在燒烤場繼續往直走。中途經過的風景不多。終於到達炮台了！參觀後可在2號炮床的左方有樓梯返回克頓道，並沿指示牌經蒲飛路下降到香港大學。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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