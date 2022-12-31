港島行山｜漫步紫羅蘭山徑賞靚海景 必到黃泥涌、大潭中水塘打卡
撰文：雞丁暟遊天下
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紫羅蘭山有紫羅蘭山徑，入口一端在黃泥涌水塘公園側，出口在淺水灣坳（紫崗橋）。紫羅蘭山徑沿途可見水塘引水道，並可遠眺深水灣及南朗山一帶的景色。
乘車在「黃泥涌水塘」站下車，在油站旁的樓梯上走，看見指示牌左轉上斜路。斜路的右方便是黃泥涌水塘，不少遊人租借雙人艇在湖上泛舟。
在水塘的右側沿樓梯下走，再左轉便看見「紫羅蘭山徑」的指示牌。全徑都是沿引水道旁走及有少量碎石路，部分路段更有開揚景色。遠望一片海景。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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看見大潭篤水塘的指示牌便差不多到紫崗橋了。藍天白雲一定要在紫崗橋影番張相留念。過橋後往左方（大潭篤水塘）向下走。很快便到水塘了。在大路看見分支往右行，一直向下山方向。在十字路口往「大潭道」行。到達終點後可乘巴士離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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