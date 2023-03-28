海洋公園高達展活動日期、時間及門票詳情！海洋公園聯乘高達之父 ‧ 大河原邦男50周年展覽將於4月1日起登陸海洋公園，屆時可以近距離欣賞到4米高王牌「強擊自由高達」，以及首度在港展出的「機甲藍精靈」模型等，另有大河原老師的真跡手稿，機會相當難得！另外，場內特設期間限定店，發售一系列限量商品，各位高達迷不要錯過！

海洋公園高達展4月登場！4米高模型立像/大師真跡手稿/期間限定店

海洋公園將由4月1日起，舉行「海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男50周年展」，今次活動的展品涵蓋多個經典作品，包括紅遍全球的《小雙俠》、《勇者王》、《機動戰士高達》系列及元祖經典角色設計等，紀錄大河原老師多項開創先河的作品，各位機甲迷是時候去朝聖！

海洋公園將舉行「海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男50周年展」。（資料圖片）

海洋公園高達展覽期間，大家可以深入「高達之父」的創作核心地帶，除了畫稿之外，亦可以欣賞到不同作品的機甲設定及模型，當中包括多個矚目機體，有4米高的《機動戰士高達 SEED DESTINY》的最後王牌「強擊自由高達」、首度在港展出的「機甲藍精靈」模型，以及位於海濱樂園廣場的巨大元祖「RX-78-2高達」和「MS-06F渣古II」。

今次海洋公園高達展覽中，更會首次在香港展示大河原老師的真跡手稿，包括特別委託繪 製的「G高達」插畫，以及一套四幅跨作品的機甲插畫等，機會難逢，各位機甲及動漫迷必不可錯過！

海洋公園高達展將展出巨型模型立像、真跡手稿及期間限定店等。（圖片來源：海洋公園）

此外，海洋公園又特設展覽期間限定店，各位粉絲可以趁機入手一系列限量商品，包括兩款展覽限定陀飛輪腕錶，以大河原老師兩大代表機體——雙俠狗和G高達為設計意念，每個設計限量100 隻；還有紀念版八達通套裝、收藏版經典角色金屬浮雕紙鎮套裝及《機動戰士高達》系列等限量精品。

+ 1

凡購買「海洋公園 X 大河原邦男 50 周年展」套票，即可入場睇展覽及玩海洋公園景點及遊樂設施，售價為$448（大小同價）。而海洋公園「無限FUN入場證」持有人可選購$200增值票，就可以直入展覽主場館，睇盡各項珍貴展品！

海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男 50 周年展

日期：2023年4月1日至6月4日

地點：香港海洋公園

活動詳情：https://www.oceanpark.com.hk/tc