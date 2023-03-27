張國榮展覽2023一覽！一代巨星張國榮「哥哥」逝世20週年，各界均出手籌辦紀念活動。本文整理5大張國榮紀念活動，包括珍藏品展覽、致敬音樂會、限定電影作品放映等，今年更有經典作品霓虹燈打卡牆，予港人從多角度懷念「哥哥」。

（活動資料如有更改，以主辦單位公布為準。）

張國榮展覽2023｜哥哥逝世20週年！5大紀念活動 展覽/音樂會/電影

張國榮紀念活動【1】奧海城：「Timeless Leslie Encounter與永恆傳奇的相遇」

奧海城由即日起至4月2日，舉行「Timeless Leslie Encounter與永恆傳奇的相遇」」活動，透過20個張國榮好友、工作伙伴、本地及海外歌影迷的珍藏展品及相片，讓大家多角度認識這位永恆巨星，周末更會舉辦免費「導讀團」，一同翻閱絕版刊物及珍藏。此外，現場亦設以無限符號「∞」設計、象徵永恆的張國榮經典作品霓虹燈打卡牆，屆時市民可以影相留念。

（圖片來源：奧海城）

張國榮展覽2023｜Timeless Leslie Encounter與永恆傳奇的相遇 詳情

日期：即日起至4月2日

時間：12:00 - 21:00

地點：奧海城2期中庭



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張國榮紀念活動【2】沙田文化博物館：「繼續寵愛・張國榮紀念展」

沙田文化博物館舉辨「繼續寵愛・張國榮紀念展」，活動是由張國榮3位生前摯友包括陳淑芬、張叔平及夏永康擔任客席策展人，透過張國榮的經典舞台服飾、唱片及影視項目、歌影視獎項及個人藏品等，展示及回顧「哥哥」在音樂、電影等方面的傑出成就，以及展示他對流行文化的影響，絕對值得一覽。

(圖片來源：沙田文化博物館）

張國榮展覽2023｜「繼續寵愛・張國榮紀念展」詳情

日期：2023年3月29日至10月9日

地點：香港文化博物館二樓（展示空間）



香港文化博物館 詳情

地址：沙田文林路1號

開放時間：

10:00 - 18:00（星期一、三至五）

10:00 - 19:00（星期六、日及公眾假期）

入場費用：全免

*星期二（公眾假期除外）休館。



張國榮紀念活動【3】港鐵香港站：「你在我心張國榮 20年創作展」

港鐵今年就聯同《美紙》舉辦「你在我心張國榮 20年創作展」，展覽邀請多位著名藝術家及設計師，講述與「哥哥」曾經邂逅或刻骨銘心的故事。參與藝術家包括有阮大勇、Harvey Chan、甘小文等，展覽更將展出葛民輝有份創作的「張國榮1:1半胸雕像」；更邀請多名曾與「哥哥」合作的名人及歌迷，提供承載回憶的紙品珍藏，訴說關於哥哥的故事。

張國榮展覽2023｜「你在我心張國榮 20年創作展」詳情

日期：即日起至4月6日

地點：港鐵香港站（已付車費區域近C出入口）



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張國榮紀念活動【4】西九音樂節：《異色煙火張國榮》

西九文化區與香港電訊（HKT）合作，由即日起至4月2日，舉辦全港最大型音樂節「HKT 西九音樂節」，將有本地超過70個歌手及樂隊的現場演出，當中《異色煙火張國榮》

有3場音樂會將向張國榮致敬。包括由鋼琴家Daniel Chu率領樂隊，與衛蘭和關浩德（Walter Kwan），重新演繹哥哥在不同階段的名曲，例如《為你鍾情》、《追》和《我》，樂迷記得不要錯過！

（圖片來源：西九文化區）

張國榮紀念活動｜HKT 西九音樂節 詳情

日期：即日起至4月1日

地點：西九文化區



張國榮紀念活動【5】香港電影資料館：「芳華再續」

適逢張國榮逝世20周年，香港電影資料館電影院今年舉辦「芳華再續」，重新播映張國榮、梅艷芳主演的電影作品，放映節目將於4月22日至12月30日舉行。

資料館將選映各大影片，例如《阿飛正傳》（1990）、《胭脂扣》（1988）、《縱橫四海》（1991）等，部分將以35毫米菲林放映，讓觀眾在電影院內重拾菲林捲動的原始體驗，同時亦有提供4K修復版，影迷記得留意喇！

張國榮紀念活動｜香港電影資料館電影院：「芳華再續」詳情

播映地點：香港電影資料館電影院、香港文化中心大劇院

地址：

香港電影資料館電影院｜香港西灣河鯉景道50號

香港文化中心大劇院｜九龍尖沙咀梳士巴利道10號5樓

日期：由4月22日起至12月30日（放映節目）



「芳華再續」門票及購買 詳情

售票日期：「芳華再續」門票由4月1日起發售

購票地點：城市售票網發售

票價：$45/張



售票日期：「芳華再續」《金枝玉葉2》門票由4月1日起發售

購票地點：城市售票網發售

票價：$85/張



*註：購票人士每次透過售票處、網上或電話訂票購買《金枝玉葉2》及《胭脂扣》場次，最多可購買8張門票。

