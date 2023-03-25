【復活節好去處】適逢台灣重新讓港人以自由行的方式入境觀光，不少港人趁復活節假期到訪當地。暫時未能到台灣的朋友不用灰心，誠品書店將會於太古舉辦台灣夜市體驗活動，場內不但有仿製台灣地標的5大打卡位，設有多個攤位遊戲，更有檔口販售過百款台灣食品！讓大家置身香港，亦能感受到台灣夜市的氣氛。

復活節好去處｜港島將設台式夜市！設5大打卡位 仲有攤位遊戲玩

誠品書店將會於太古城中心舉辦《來去迺夜市》活動，讓大家台灣的夜市文化、經典項目帶到香港！活動於今年4月4日至5月7日期間舉辦，橫跨復活節假期，適合一家大細放假期間一同參與。

《來去迺夜市》（圖片來源：誠品）

活動期間，誠品書店將會於商場中庭及中橋設置5大以台灣景點來設計的打卡點，包括參照台灣夜市而架設的「台灣觀光夜市拱門」、「夜市排檔」、「地攤遊戲」、「經典金句霓虹燈」與「小店景緻及文青牆」。

當中，「地攤遊戲」將各種台灣夜市經典攤位遊戲帶到香港，大家可以在彈珠台、電棒闖關、撈金魚等攤位挑戰身手；而「經典金句霓虹燈」則將台灣年輕人的潮語、金句以夜光方式呈現，適合文青到場打卡！

雖然「夜市排檔」未能即場發售各種台灣小吃，但該打卡位設有1比1的模擬夜市攤檔與食品，能讓大家親身進入並一嘗當攤檔老闆的感覺。若大家逛過「來去迺夜市」之後仍意猶未盡，可以到鄰近的檔口，將水果茶磚、酥心糖、細粉等過百款台灣食品帶回家。

誠品書店《來去迺夜市》

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

地址：香港島太古城道18號

日期：2023年4月4日至5月7日

時間：10:30 - 21:30

費用：免費

