大阪近心齋橋平價酒店人均$224起！3分鐘到車站 設特大浴室超罕有

大阪酒店推介2023！連鎖酒店集團Travelodge首度進駐日本，第一站選址大阪本町，與心齋橋只有一站之隔，同時是三條地鐵線的交匯處，交通非常方便。酒店設施相當齊全，每個房間更特別配備日本商務酒店少見的超大洗手間，每晚房價低至港幣$447起，性價比極高！

大阪近心齋橋平價酒店人均$234起！3分鐘到車站 設特大浴室超罕有

連鎖酒店集團Travelodge於2022年9月正式進駐日本，首間酒店「大阪本町旅遊酒店（Travelodge Honmachi Osaka）」選址大阪本町，距離心齋橋僅為一站之隔，步行前往亦只需約15分鐘，沿路有不少餐廳食肆及購物好去處，加上在本町站可以乘搭三條地鐵線，分別是御堂筋線、中央線及四橋線，地理位置相當不錯！

（圖片來源：Agoda）

Travelodge大阪本町酒店樓高14層，供應138間客房，分為6種房型，有單人房、雙人房、雙人雙床房及豪華家庭房等，適合1至4人入住，獨遊或家庭旅行都適合！

酒店房間設計偏簡約時尚風，採用木質地板而非常見的地氈，房內的設備亦相當齊全，電視、雪櫃、保險箱及基本衛生用品均一應俱全。

此外，酒店最大特色就是客房浴室面積寬敞，比起平常入住的日本商務酒店更有空間感，而且牆上舖滿格仔磁磚，並設有大型鏡子；個人護理用品則是採用日本著名品牌POLA，相當有誠意！

酒店同時設有共用工作間、自助洗衣服務等，附近亦有24小時營業的便利店，每晚房價$447起，人均最平$234就住到，性價比頗高！

大阪本町旅遊酒店 Travelodge Honmachi Osaka

地址：大阪府大阪市中央区安土町三丁目２−6

房價：每晚$447起（人均$223.5起）

交通：本町站步行3分鐘

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