大阪溫泉酒店16間推介｜人均$176起！私人風呂／近難波心齋橋車站

大阪溫泉酒店推介｜心齋橋、道頓堀、難波、梅田一向都是港人旅遊的熱點之一，如果酒店的位置靠近這些地方就更適合！今次介紹的酒店性價比高，人均$176起就住到大阪溫泉酒店，有些甚至免費任吃任飲宵夜拉麵和酒類飲品！



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大阪溫泉酒店推介【1】御宿野乃旅館 - 難波（Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）

若果想入住日式風格住宿，御宿野乃旅館難波絕對是人氣之選！御宿野乃旅館 - 難波 （Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）為Dormy Inn連鎖集團旗下品牌，以日式榻榻米為裝潢設計，而且提供大浴場、露天溫泉、桑拿、水療等設施，可以深入體驗日本地道文化，宵夜時段亦會提供免費拉麵。

酒店距離日本橋站僅需步行1分鐘，鄰近黑門市場、日本橋等人氣景點，與心齋橋商店街、道頓堀、24小時DON DON DONKI、Big Camera電器店等，逛街都十分方便！酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

御宿野乃旅館 - 難波（Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）

房價：人均HK$546起（荷里活雙床房）

地址：大阪, Chuo-ku Nipponbashi 1-4-18

交通：日本橋站步行約2分鐘

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大阪溫泉酒店推介【2】Dormy Inn PREMIUM難波別館天然溫泉朝霧之湯酒店（Dormy Inn Premium Namba ANNEX Natural Hot Spring）

Dormy Inn PREMIUM難波別館天然溫泉朝霧之湯酒店（Dormy Inn Premium Namba ANNEX Natural Hot Spring）於2018年開幕，來往長堀橋站及日本橋站只需步行約6分鐘，鄰近道頓堀、黑門市場、心齋橋、美國村等景點。酒店提供151間客房，均配備私人浴室、雪櫃、各規格電源插座、洗漱用品等。酒店亦擁有室內天然温泉、桑拿、餐廳等設施。

Dormy Inn PREMIUM難波別館天然溫泉朝霧之湯酒店（Dormy Inn Premium Namba ANNEX Natural Hot Spring）

房價：人均HK$344起（雙人床房）

地址：大阪府大阪市中央區東心齋橋2-1-6

交通：長堀橋站步行6分鐘

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大阪溫泉酒店推介【3】OMO7 大阪酒店 by 星野集團（OMO7 Osaka by Hoshino Resort）

OMO7 大阪酒店 by 星野集團位於JR新今宮站，於2022年4月正式開業，是大阪市佔地面積最大的酒店之一，有13,907 平方公尺。OMO7大阪酒店為 OMO 品牌旗下的第三家飯店設施，室內設計比較現代化，酒店大堂公共空間有超大落地玻璃，房間內可飽覽大阪市景色。酒店公共空間包括有店舖、自助餐廳、花園、溫泉浴樓等，另外還提供來往大阪環球影城免費接駁巴士。酒店附近有多間便利店、Donki及Daiso，由酒店去機場也是一條鐵路直達，十分方便。

OMO7 大阪 by 星野集團

房價：人均HKD$630起（雙床房）

地址：556-0003 大阪市浪速区恵美須西3丁目16番30号

交通：JR新今宮站步行3分鐘

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大阪溫泉酒店推介【4】Superhotel Premier Namba Shinsaibashi Tennenonsen（スーパーホテル Premierなんば・心斎橋）

Superhotel Premier Namba Shinsaibashi Tennenonsen酒店於2022年3月開業、位於大阪南的中心，距離難波站步行6分鐘路程。酒店提供大浴場和溫泉，讓住客盡情享受天然溫泉！酒店室內設計以淺木簡約風為主，一共提供8種房型。於訂房平台Booking.com獲得8.1/10的評分，不少網民都欣賞酒店的位置十分就近難波站，而且難波屬於大站，可以轉乘不同鐵路。另外，酒店職員細心有善的待客服務也令不少旅客留下良好的旅遊體驗。

Superhotel Premier Namba Shinsaibashi Tennenonsen

房價：人均HKD$325起（標準雙人房）

地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目16-8

交通：大阪難波站步行5分鐘

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大阪溫泉酒店推介【5】御宿野乃澱屋橋天然温泉酒店（ONYADO NONO OSAKA YODOYABASHI HOT SPRINGS）

御宿 野乃 大阪淀屋橋（Oyado Nono Osaka Yodoyabashi） 於2022年1月開業，位於大阪市中央區，距離北濱站和淀屋橋站分別是200米和400米，出行都算方便！酒店以傳統日式設計為主，提供室內浴、鍋浴、水浴、層疊熱水、高溫桑拿等溫泉設施，每間客房都有日式榻榻米以及趟門設計，非常適合喜歡傳統日本文化的住客！酒店一共提供種5房型。酒店早上會有免費乳酸飲品，下午會有免費雪條/咖啡，晚上會有免費拉麵。酒店生活機能良好，1樓有Lawson，附近都會有不同的便利店、超市。

御宿野乃澱屋橋天然温泉酒店

房價：人均HKD$361起（中等雙人床房）

地址： 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目5番19号

交通：大阪北濱站步行3分鐘

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大阪溫泉酒店推介【6】日本環球影城 利蓓爾酒店（Liber Hotel at Universal Studios Japan）

這間大阪溫泉酒店大約在2019年開幕，鄰近櫻島車站，位於環球影城約5分鐘(一個站)車程、15分鐘步程的距離，超方便！ 如果想去天保山看海遊館，也是只需要行10分鐘，就船可以到達，十分適合親子家庭。有約有700多間房間，還有很多可愛的主題房間，例如史努比、芝麻街等。房間空間感十分大，可以打開2-3個旅行箱。除了有天然溫泉大浴場、露天風呂，有美肌功效外，還有桑拿房，設施齊全。而這間大阪溫泉酒店設有住客專用14樓展望天台，可以欣賞對出海灣及大橋景色，入黑時會有大阪絕美海景加夜景的景色。酒店有有自助洗衣、乾衣機，適合長途旅遊的遊客;酒店也有微波爐提供，在附近2間便利店買食物就可以回酒店加熱。

日本環球影城利蓓爾酒店

房價：人均HKD$504起（標準雙人房）

地址：大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

交通：JR櫻島站旁邊

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大阪溫泉酒店推介【7】多美迎PREMIUM酒店ー大阪難波（天然温泉）（Dormy Inn Premium Namba Natural Hot Spring）

多迎美Dormy Inn Premium位於大阪難波、心齋橋附近，跟購物、藥妝店、美食「戰場」都很接近，要去覓食和血拼都很方便。而Dormy Inn集團酒店最大的特色就是免費任食任飲宵夜拉麵跟酒，早上有乳酸飲品、下午有雪條，房間性價比高，而溫泉亦不比一般溫泉酒店輸蝕，更衣室裡同樣有護膚品、風筒等，而大浴場裝潢都相當不俗，外面還設有按摩椅。房間方面，提供多種房型，包括單人房、雙人房、附榻榻米區雙床房、相鄰雙人房（2間相鄰獨立雙人房）等，人均$390起包早餐，住過的住客表示空間不大，但足以打開兩個行李箱，在難波、心齋橋附近的酒店來說，已很不錯！

多美迎PREMIUM酒店ー大阪難波

房價：人均HKD$290起（雙人床房）

地址：大阪府大阪市中央区島之内2-14-23

交通：大阪長堀橋站4分鐘步程

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大阪溫泉酒店推介【8】深層水温泉大阪逸之彩酒店日本橋（Hot Spring from Deep Water Osaka Hinode Hotel Nipponbashi）

第2間大阪溫泉酒店推介是大阪逸之彩酒店，最吸引的賣點當然也是位於難波，難波為大阪市中心超方便，每日更免費提供拉麵、生啤、咖啡、雪糕等！設有多種房型可選，獨遊的話可選單人房，還有雙人房、3人房等，人均$407起，1位成人住宿預約，還可以免費帶一位12周歲以下的兒童一起入住。而且提供大浴場及家族溫泉，如果不想跟陌生人浸溫泉，想自己人泡，還可以加錢預約私人風呂，2人浴（8室）2,500円/45分；3〜4人浴（6室） 3,000円/45分，兒童計入人數。附近有一間24小時玉出超市，也憐近黑門市埸及木律市場。

深層水温泉大阪逸之彩酒店日本橋

房價：人均HKD$432起（雙床房）

地址：大阪市浪速区恵美須西1-2-10

交通：大阪地鐵惠美須町步行1分鐘

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大阪溫泉酒店推介【9】大阪大和屋本店旅館（Yamatoya Honten Ryokan Osaka）

大和屋本店大阪旅館為一間性價比極高的大阪溫泉酒店，地理位置相當方便，位於道頓崛川，去哪裡都很方便，附近也有不少便利店，還很適合喜歡在道頓崛吃飯、購物的朋友，而且大和屋本店大阪旅館行和式傳統旅館風格，採用榻榻米設計，會有職員幫忙鋪床舖。房型也有不少選擇，有1至3人房，也有4至6人房，家族旅行同樣無問題。當然少不了大浴場、桑拿房等設施。

大阪大和屋本店旅館

房價：人均HKD$235起（日式房）

地址：大阪府大阪市中央區島之内2-17-4

交通：大阪近鈕日本橋站步行4分鐘

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大阪溫泉酒店推介【10】ART大阪灣酒店（Art Hotel Osaka Bay Tower）

ART 大阪灣酒店雖然並非在難波、心齋橋等熱鬧地區，但就位於車站旁邊，搭完車直接上去就可以，樓下有便利店，附近也有開24小時的超市、Donki等店舖，生活條件不錯。樓層高的房間更可以眺望大阪港夜景，聽說更有免費穿梭巴士來往日本環球影城。溫泉方面，位於頂層有個猶如溫泉主題樂園規模的「空庭溫泉」，以日本庭園為主題，內裡有9種不同種類的溫泉風呂，此外，也有預約的私人風呂，以及較少酒店設有的岩盤浴，是喜愛泡溫泉之選。

ART 大阪灣酒店

房價：人均HKD$225起（高級大床房）

地址：大阪府大阪市港区弁天1-2-1

交通：JR弁天町站步行2分鐘

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大阪溫泉酒店推介【11】 温泉大世界酒店（Spa World Hotel&Resort）

温泉大世界酒店在通天閣附近，離車站只有3分鐘步程。內裡以溫泉為主的主題樂園，溫泉亦分為歐洲區、亞洲區兩大主題，一共有16種不同的溫泉，男女專用的大浴池每個月都會互相調換，還有多種岩盤浴，不過岩盤浴需額外付入場費。此外，Spa World Hotel還設有大型泳池，如水上樂園的滑梯，很適合一大班人、一家大小一起來入住。這間大阪溫泉酒店亦標榜著所有客房都能看到通天閣，可以看著大阪地標入睡，而房型選擇有1至2人、2至3人、2至4人、2至6人，多至5至12人都可以，很適合家族旅行和一大班好友一起入住。

温泉大世界酒店

房價：人均HKD$301起（雙人房）

地址： 大阪市浪速区恵美須東3-4-24

交通：大阪動物園前站步行2分鐘

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大阪溫泉酒店推介【12】APA別墅酒店淀屋橋（APA Hotel Yodoyabashiekimae）

如果想窮遊的話，這間大阪溫泉酒店APA別墅酒店淀屋橋會是個不錯的選擇，價錢低至每人約$200還可浸溫泉、焗桑拿，是相當少見的價錢。距離淀屋橋站也不過5分鐘步程，跟心齋橋也只有2站的距離，交通方便，附近還有便利店，可以買宵夜回酒店。不過因為房價便宜，房間亦會相對小一點，如想住得舒適點，可選雙床房。於Booking.com獲得7.5/10的評分，有旅客表示酒店的位置很好，而且房間十分安靜，惟房間的空間較細，預訂前要留意。

APA Hotel Yodoyabashiekimae

房價：人均HKD$176起（客房小型雙人床）

地址：大阪府大阪市中央区伏見町3丁目1-9

交通：地鐵淀屋橋站步行2分鐘

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大阪溫泉酒店推介【13】大阪蒙特利拉蘇瑞酒店（Hotel Monterey La Soeur Osaka）

大阪蒙特利拉蘇瑞酒店雖然並非在梅田、心齋橋等地區，但在京橋站前往京都車程約40分鐘左右，打算即日從大阪來回京都也很方便。而16樓就設有天然溫泉，跑了一整天行程，再浸個溫泉是人生一大樂事。最特別的是這間大阪溫泉酒店內裡有個小教堂，入住時不妨參觀一下。於Trip.com獲得4.2/5的評分，有網民表示酒店的位置理想，而且酒店設有溫泉，旅遊購物行到累，就可以到酒店泡個溫泉，好好放鬆一下。

大阪蒙特利拉蘇瑞酒店

房價：人均HKD$224起（標準雙床房）

地址：大阪市中央区城見2丁目2番22号

交通：地鐵大阪商務園區站步行6分鐘

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大阪溫泉酒店推介【14】天然温泉 四季彩之湯 大阪本町站前超級酒店Premier（Super Hotel Premier Osaka Honmachi Ekimae Natural Hot Springs）

這間酒店位於大阪本町站約1分鐘步程，而且鄰近心齋橋/難波等旅遊區，對於遊客來說是個十分方便的位置。酒店周邊亦有坐摩神社、大阪科學技術館和難波神社等景點適合旅客參觀。酒店的客房走簡約風格，素色牆身令旅客可以在一天的行程之後好好放鬆一下，再享受酒店提供的溫泉，為自己「叉足電」！於旅遊網站Trip.com獲得4.6/5的評分，推薦度更度89%，不少人都認為，雖然房間的空間不大，不過勝在價錢合理，而且還有其他優點，包括近錦市場同市中心、自助check-in、免費行李寄存等，都是旅客的加分位。

天然温泉 四季彩之湯 大阪本町站前超級酒店Premier

房價：人均HKD$241起（一般客房）

地址：Nishihonmachi 1-5-10, 550-0005, 西區, 大阪, 大阪府, 日本

交通：大阪本町站步行1分鐘

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大阪溫泉酒店推介【15】三交旅館-大阪澱屋橋四季之湯（Sanco Inn Osaka Yodoyabashi）

酒店位於大阪中央商務區，步行4至5分鐘即可到達澱屋橋站或肥厚橋，而且鄰近轉車大站梅田，方便旅客轉乘阪急電車、阪神電車、JR等前往其他地方。酒店周邊亦有不少百貨公司、包括阪急百貨、大丸百貨、有都八喜等，可以滿足旅客購物的需要。至於酒店方面，走簡約風格，設有溫泉及自助洗衣服務等。於旅遊網Trip.com獲得4.5/5的評分，旅客表示雖然房間不大，等勝在酒店設有溫泉，對於旅客來說是一大享受，而且房間乾淨衞生，都令他們留下甚佳的印象。

三交旅館-大阪澱屋橋四季之湯

房價：人均HKD$244起（標準雙人床房）

地址：Chuo-ku Koraibashi 4-4-14, 541-0043, 中央區, 大阪, 大阪府, 日本

交通：大阪肥後橋站步行4分鐘

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大阪溫泉酒店推介【16】京阪環球塔酒店（Hotel Keihan Universal Tower）

酒店位於大阪環球影城旁邊，對於想入影城玩的旅客來說是其中一間必住的酒店，除了方便之外，酒店不時亦會更換主題，以維持旅客的新鮮感。客房的空間較大，適合一家大小一同入住，而食物方面都較大阪市內的酒店豐富，旅客不妨享受完一頓早餐之後再入樂園玩。於旅遊網站Trip.com獲得4.4/5的評分，推薦度亦有82%，不少住客都指酒店極近樂園是它一大加分位，酒店還會為了歡迎旅客入住，送上雪糕或啤酒，這些窩心服務都令人留下深刻印象。

京阪環球塔酒店

房價：人均HKD$304起（標準雙床房）

地址：Shimaya 6-2-45, 554-0024, 此花區, 大阪, 大阪府, 日本

交通：JR環球城站步行3分鐘

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