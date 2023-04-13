東京哈利波特影城近日宣布將於6月中旬開幕，為配合哈利波特影城的魔法世界主題，附近的池袋站及豐島站將會化身成倫敦國王十字車站及活米村，充滿魔法魅力，讓大家可以未出發、先興奮！東京哈利波特影城現已公開票價及訂票方式，各位哈利波特迷記得留意！

東京池袋站還原九又四分三月台+活米村！17分鐘直達哈利波特影城

西武鐵道宣布，為了配合即將開幕的東京哈利波特影城，池袋站及豐島園站將會進行大翻新工程，以哈利波特標誌性的倫敦國王十字車站及活米村為主題，搖身一變成為魔法世界的其中一部分，預計於2023年春天完工。

前往東京哈利波特影城，可以於池袋站乘搭西武池袋線，並於豐島園站下車。池袋站的設計將會參考英國倫敦國王十字車站，往豐島園的1號及2號月台則有望成為「九又四分三號月台」，在出發去魔法世界前可以先在車站打卡拍照！

豐島園站則會以前往霍格華茲魔法與巫術學院必經的活米村為主題，設計主要採用英倫風磚紅色為基調，亦會設置霍格華茲特快列車模型，務求還原哈利波特的經典場面！

東京哈利波特影城正式宣布於2023年6月開幕，同時公布東京哈利波特影城票價及開賣日期，以後不用飛到英國，都可以遊走在哈利波特電影世界內，包括九又四分之三月台、霍格華茲快車、古靈閣、斜角巷等，感受哈利波特魔法世界的魔力！

東京哈利波特影城「スタジオツアー東京 メイキングオブハリー・ポッター」

開幕日：2023年6月16日

地址：東京都練馬区春日町1-1-7（豐島園主題樂園舊址）

交通方式：西武豐島線「豐島園站」（西武池袋站出發直達約需17分鐘）、都營地下鐵大江戶線「豐島園站」步行2分鐘