輕井澤交通｜東京成田機場直達輕井澤　高速巴每日3班附票價細節

輕井澤交通！到東京自由行，想走遠少少去近東京近郊「輕井澤」，除了鐵路之外，由2023年3月開始有新的交通選擇。高速巴士「五稜巴士」於3月1日開通「成田機場→輕井澤」直達路線，由東京成田國際機場各航廈出發，終點到輕井澤王子大飯店西館。

東京輕井澤交通︳成田機場→輕井澤直達 高速巴每日3班附票價細節

遊日旅客一落飛機就可直奔度假勝地輕井澤，不用再到東京市區轉車更加方便。以往旅客抵達成田機場後，通常要先進入東京市區，再轉新幹線到輕井澤，途中至少需轉車1至2次，行李多的人可能覺得不太方便，成田機場至輕井澤的「高速直達巴士」，由第三航廈，經二、一航廈後，便直接開往終點「輕井澤王子大飯店西館」，總車程約3小時45分鐘，包含途中停靠休息站約15分鐘。

（五稜巴士官網）

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不過，成田機場至輕井澤的「高速直達巴士」暫時每日得3班來回，想一落機就將全部行李扔上巴士，瞓一覺就到輕井澤，就要留意班次時間表。車內有洗手間，也有Wi-Fi，車內禁煙，包括電子煙。車票成人單程票價是¥5,000（折約港幣$286），小童單程票價¥2,500日圓（折約港幣$143）。

輕井澤高原教會（photo AC）

「成田機場→輕井澤」高速巴士路線行程表如下（以官網公告為準）

成田機場出發、往輕井澤方向

（五稜巴士官網）

輕井澤出發、往成田機場方向

（五稜巴士官網）

按圖看接送的地點︰

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輕井澤自然景色（photo AC）

五稜巴士「成田機場→輕井澤」高速巴士

路線：成田國際機場第三、二、一航廈 > 輕井澤王子大飯店西館

單程票價：大人¥5,000，小孩¥2,500

購票方式：

1.網上預約

2.現場購票，如果當天有空位可以上（由成田機場出發，於機場航廈入境大廳內的巴士票券售票口購買；由輕井澤出發，直接車上服務人員購買）

更改/取消

限於巴士出發時間前5分鐘自行登錄預訂網站更改或取消，如果取消將收取每人 ¥110。網上預訂的門票只能由乘客自行更改，每次預訂最多可免費更改預訂班次時間 10 次。不接受通過電話更改或取消。如未在出發時間至少5分鐘前取消，不設退款。

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