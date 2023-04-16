去過法國的旅客們對法國的評價都相當參差，有人說法國人非常不友善、不穿名牌但看起來很時尚，又或是法國其實並不是電影裡描述的浪漫城市等等。究竟為什麼會有這麼多對法國的迷思？有留法港人Youtuber早前拍片講解一系列網民對法國人的疑問和迷思，不妨從另一個角度認識法國人！

（內容由Youtuber On Se Voit à Stutzheim 授權使用）

留法港人分享9大法國旅遊迷思！法國人不愛洗澡/遲到15分鐘是禮貌

圖片來源：Unsplash@Léonard Cotte

由十多歲已經移居法國的Maddi，經常會於Youtube分享自己在法國生活的點滴，亦曾解答過不少關於法國文化相關的問題。今次記者篩選9個讓大家費解的法國文化迷思，看看哪個讓你刷新三觀！

法國旅遊迷思【1】：打招呼禮儀

Maddi提及法國人通常以親吻形式打招呼，不過這項禮儀只限於認識的人，大家切記不要亂用！而且每個地區都有細微差別，例如巴黎或斯特拉斯堡通常親兩下，南部蒙彼利埃親三下，而西部拉羅謝爾久親四下，繁複的法國親吻禮儀，有時連法國人都會搞亂！

法國旅遊迷思【2】：遲到15分鐘是「應有禮貌」

有網民問到時間觀念問題，Maddi表示，在法國如果約定時間是八點，而你又真的準時八點到，會被視為沒有禮貌！因為這代表你沒有給對方充足時間準備，因此通常要比約定時間遲約15分鐘才算合理！

法國旅遊迷思【3】：地鐵很多人逃票沒人管

如果大家去過法國，可能會發現地鐵站有些人會直接跟在買票進閘人後面，直接省去票錢，甚至沒有人會管！Maddi解釋道，人們之所以不制止逃票者，只是單純覺得不在乎，加上影響不大，所以法國人會認為沒有必要特別喝止這些行為。

法國旅遊迷思【4】：法國人超喜歡吸煙

在法國，你會發現周圍有很多人都會吸煙，無論是在咖啡廳、酒吧，抑是是街道或中央廣場，只要是有人聚集的地方，就會有人吸煙。Maddi表示，法國人的確很喜歡吸煙，但這不代表他們是壞人，只不過是法國人釋放壓力的方式之一。

法國旅遊迷思【5】：法國人不會買奢飾品？

眾所周知法國是時尚之都，很多豪華奢侈品牌如LV、Chanel等都是出自法國，當然亦吸引了不少人特意前來法國購物。有網民好奇，法國人是不是會將奢侈品融入生活呢？其實不然。Maddi解釋，法國的奢侈品店內其實全是遊客，真正有生活品味的法國人，反而會買一些有品質的獨立品牌商品，不會盲目追求名牌。

法國旅遊迷思【6】：法國人都不太友善

很多遊客去過法國，都會覺得法國人好像很沒有禮貌，或者不太歡迎遊客。對於這一點，Maddi亦給出了解答：「遊客們來到法國，為什麼要要求當地人用另一種語言幫助他們呢？」。對此Maddi建議大家可以學一些簡單的法文，例如「Bonjour、Excusez-moi」等，令當地人覺得被尊重，才開始進一步的對話，情況會好得多！

法國旅遊迷思【7】：法國人習慣「怠慢」顧客

有網民留意到，便利店收銀員明明看到有人排隊結帳，卻仍然選擇與同事聊天，讓人覺得他們怠慢顧客！但其實在法國文化中，收銀員和顧客都有共識，認為彼此不會介意等對方完成和別人的對話，所以習慣「慢慢來」。Maddi更提到，所有服務行業，如果催促服務人員，他們反而會覺得你很奇怪或是沒有禮貌！

法國旅遊迷思【8】：星期日是全民休息日

這一點對於遊客來說非常重要，如果來法國期間又遇上星期日，建議大家一定要在前一天做足準備。與香港不同，法國的服務行業每個星期都會有固定的休息日——星期天。除非去熱門旅遊城市，否則其他地方逢星期日都會大門緊閉，就連升降機、商場的扶手電梯都一律全關，想死城一樣什麼都做不了！

法國旅遊迷思思【9】：法國人都不愛洗澡

Maddi笑稱這個評論絕對是她收到最多的評論！答案是：法國人真的不愛洗澡。Maddi解釋，這是因為在14世紀的黑死病，讓法國人認為洗澡會洗掉身體表面本身的保衛機制，從而發明了「芳香療法」，就是用一些可醫治皮膚病的花，加上酒精噴在身上，就可以起到消毒又有香氣的效果，於是這就是現代人用香水的起源。