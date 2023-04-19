東京哈利波特影城2大購票攻略！附門票票價＋開幕日期＋交通

東京哈利波特影城購票攻略、購票方式及教學！東京哈利波特影城即將於6月開幕，日前已經宣布門票價錢及售票方式，由於不設現場售票，各位哈利波特迷想入場就記得要事先在網上購買門票「現時，可於官方網站及旅遊平台Klook預約東京哈利波特影城門票，即睇東京哈利波特影城門票詳情！

東京哈利波特影城購票攻略！2大購買方法 附開幕日期/交通/票價

（圖片來源：東京哈利波特影城官方網站）

東京哈利波特影城購票方法【1】東京哈利波特影城官方網站

東京哈利波特影城門票由即日起可於官方網站正式開售，網頁更設有日文版及英文版，就算看不懂日語都可以買到！

東京哈利波特影城門票詳情：

18歲以上成人：6,300日圓（約港幣$368）

中學生及高中生：5,200日圓（約港幣$303.5）

4歲小童及小學生：3,800日圓（約港幣$222）



（圖片來源：東京哈利波特影城官網）

記者在4月18日官網實測購票流程，過程大致順暢。等待進入網頁時，更有「金探子」幫大家「排隊」！

（圖片來源：東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城門票不設現場售票。目前，官方網站開放預約2023年9月31日或之前的門票。從官方網站現時釋出並可供選擇的入園日期中，6月16日（開幕日）或之後所有日子已經無法預約，而最早的入園日期為7月4日。最早入場時間為09:00，而最晚時間入場時間為18:30。

東京哈利波特影城門票購票步驟：

要留意，網上購買門票接受的支付方式包括：美國運通卡、Master、Visa、銀聯卡、Discover卡、Diners卡、JCB卡、Apple Pay和Google Pay。入場時，向職員出示電子確認郵件即可。

東京哈利波特影城官方網站

購票地址：https://www.wbstudiotour.jp/



東京哈利波特影城購票方法【2】網上旅遊平台

除了在官網自行購票，旅遊平台Klook最近推出東京哈利波特影城門票連交通通行證套票，可選西武鐵道1日券、東京地鐵票24小時或西武川越1日券，價錢由$409起。

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東京哈利波特影城門票連交通通行證套票可於官網預訂，目前可預訂日期包括6月16日（開幕日）及之後日期，有6個入場時段可供選擇，分別是10:00、11:00、12:00、13:00、14:00及15:00，想趁開幕日入參觀打卡，就記得把握機會！

東京哈利波特影城門票連交通通行證套票

購票地址：請按此適用日期：2023年6月16日至9月30日

（圖片來源：Klook官網截圖）

前往東京哈利波特影城，可以於池袋站乘搭西武池袋線或經都營地下鐵大江戶線，於豐島園站下車，步行2分鐘到達。如果前後日子有計劃到東京其他地區，建議可以買24小時東京地鐵票，成人票價為800日圓（約港幣$47），可以無限次乘搭東京Metro及都營地下鐵，24小時內搭夠5次就可以回本。

（圖片來源：Klook）

另外，近日西武鐵道宣布，為了配合即將開幕的東京哈利波特影城，池袋站及豐島園站將會進行大翻新工程，以哈利波特標誌性的倫敦國王十字車站及活米村為主題，搖身一變成為魔法世界的其中一部分，預計於2023年春天完工。

東京哈利波特影城「スタジオツアー東京 メイキングオブハリー・ポッター」

開幕日：2023年6月16日

地址：東京都練馬区春日町1-1-7（豐島園主題樂園舊址）

交通方式：西武豐島線「豐島園站」（西武池袋站出發直達約需17分鐘）、都營地下鐵大江戶線「豐島園站」步行2分鐘