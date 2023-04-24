東京近郊新Outlet4月開幕！約150品牌進駐、設22米高富士山觀景台
東京又有新Outlet！東京自由行再多一個全新景點推介，AEON Mall旗下的THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA即將於4月底正式開幕，全新Outlet將會設有150個品牌，包括深受港人歡迎的Adidas、BEAMS等，開幕優惠部分商店低至半價，想去東京掃貨又多個好去處！睇埋關東地區10大Outlet推介，最多有約300品牌進駐！
東京近郊新Outlet4月開幕！約150品牌進駐、設22米高富士山觀景台
位於神奈川縣的THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA將於4月28日正式開幕，屬於AEON Mall旗下的第三個Outlet，佔地超過13萬平方米，樓高兩層的環形設計，逛起來更加方便！
THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA約有150個品牌進駐，當中更有11間為首次進駐日本，涵蓋服飾、潮流雜貨、運動及戶外用品、生活用品及餐飲美食，包括港人熟悉的Adidas、BEAMS、GAP、New Balance、FURLA等；戶外用品品牌Snow Peak亦將會開設關東地區最大的直營店，更可以在店舖專屬的空間親身體驗搭帳篷及生營火，感受戶外活動樂趣！
餐廳方面，則有Krispy Kreme Doughnuts、一風堂、利久食堂、小田原海鮮とと丸食堂、人氣雪糕店Baskin Robbins等，另有「生鮮市場」售賣當地新鮮蔬果及食材，逛到累可以先醫肚再去掃貨！
THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA主打為訪客帶來五感刺激，享受「Live, Play and Free」，設有多個戶外體驗空間，除了可以在22米高觀景台「FUJI TERRACE」遠眺富士山景色，又可以租借共享單車自由探索不同設施！
另外，一樓的「WEST COURT」設有大片人工草地，擺放大型LED屏幕，不時會直播運動賽事，讓大家可以一邊野餐一邊睇比賽！
THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA將於4月28日開幕，由當日至5月7日更會舉行「OPENING FAIR」開幕優惠，其中adidas指定商品低至7折、ORiental TRaffic所有商品5,550日圓/2對、COLE HAAN/w closet/Si・Shu・Non等更低至半價！
交通方面，由新宿出發前往THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA，可乘搭JR小田急線至「本厚木站」再轉乘巴士，車程約需1小時15分鐘。
THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA
地址：神奈川県平塚市大神字一之堰 605
開幕日期：2023年4月28日
營業時間：10:00-20:00
官方網站：https://the-outlets-shonan-hiratsuka.aeonmall.com/