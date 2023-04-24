東京又有新Outlet！東京自由行再多一個全新景點推介，AEON Mall旗下的THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA即將於4月底正式開幕，全新Outlet將會設有150個品牌，包括深受港人歡迎的Adidas、BEAMS等，開幕優惠部分商店低至半價，想去東京掃貨又多個好去處！睇埋關東地區10大Outlet推介，最多有約300品牌進駐！

東京近郊新Outlet4月開幕！約150品牌進駐、設22米高富士山觀景台

位於神奈川縣的THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA將於4月28日正式開幕，屬於AEON Mall旗下的第三個Outlet，佔地超過13萬平方米，樓高兩層的環形設計，逛起來更加方便！

（圖片來源：THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA）

THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA約有150個品牌進駐，當中更有11間為首次進駐日本，涵蓋服飾、潮流雜貨、運動及戶外用品、生活用品及餐飲美食，包括港人熟悉的Adidas、BEAMS、GAP、New Balance、FURLA等；戶外用品品牌Snow Peak亦將會開設關東地區最大的直營店，更可以在店舖專屬的空間親身體驗搭帳篷及生營火，感受戶外活動樂趣！

（圖片來源：THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA）

餐廳方面，則有Krispy Kreme Doughnuts、一風堂、利久食堂、小田原海鮮とと丸食堂、人氣雪糕店Baskin Robbins等，另有「生鮮市場」售賣當地新鮮蔬果及食材，逛到累可以先醫肚再去掃貨！

（圖片來源：THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA）

THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA主打為訪客帶來五感刺激，享受「Live, Play and Free」，設有多個戶外體驗空間，除了可以在22米高觀景台「FUJI TERRACE」遠眺富士山景色，又可以租借共享單車自由探索不同設施！

另外，一樓的「WEST COURT」設有大片人工草地，擺放大型LED屏幕，不時會直播運動賽事，讓大家可以一邊野餐一邊睇比賽！

（圖片來源：THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA）

THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA將於4月28日開幕，由當日至5月7日更會舉行「OPENING FAIR」開幕優惠，其中adidas指定商品低至7折、ORiental TRaffic所有商品5,550日圓/2對、COLE HAAN/w closet/Si・Shu・Non等更低至半價！

交通方面，由新宿出發前往THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA，可乘搭JR小田急線至「本厚木站」再轉乘巴士，車程約需1小時15分鐘。

THE OUTLETS SHONAN HIRASUKA

地址：神奈川県平塚市大神字一之堰 605

開幕日期：2023年4月28日

營業時間：10:00-20:00

官方網站：https://the-outlets-shonan-hiratsuka.aeonmall.com/