東京Outlet推介10間｜三井/木更津必去！品牌優惠+退稅+交通詳情

撰文：程朗天 蘇翰林
出版：更新：

東京Outlet推介｜東京旅行除了去著名景點，當然還要盡情購物！《香港01》「好食玩飛」記者整合了關東以及周邊近郊地區10間值得到訪的Outlet資料，地點涵蓋東京、千葉、埼玉、茨城及神奈川等，除了三井、木更津這兩個必去的Outlet外，御殿場Premium Outlets更有低至3折優惠！準備去東京瘋狂購物的朋友，以下Outlet優惠、免稅店和交通等詳情，出發前就要睇清楚！

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Aeon Lake Town Outlet（圖片來源： AEON REIT Investment Corporation）

關東+近郊Outlet 10大推介！東京出發

關東地區之中，最著名的城市非東京都莫屬。東京市中心雖名店林立，但物價普遍稍高，預算有限又想盡情購物的朋友，可以到Outlet逛逛。除東京之外，關東其他縣市皆有Outlet，大家可以邊逛邊買，不用逗留在東京時才能夠找得心頭好。另外，想要慳得更多，兌換日圓方式也是關鍵，可以參考👉日圓兌換｜日圓又創新低！遊日6大方法唱Yen　2個方法抵過找換店

關東地區各縣一覽（圖片來源：日本環境省）

東京Outlet推介【1】東京 南町田 Grandberry Park

南町田Grandberry Park是關東地區佔地最廣的複合式商場，佔地約53,000平方米，達5個東京巨蛋般大！購物中心不但有超過240間商店、公園，亦有運動場與一座以史諾比為主題的博物館。不論在館內、館外，大家亦能夠在商場多處找到史諾比、胡士托、查理布朗等角色，喜歡史諾比的朋友必定要將這裡列入行程清單。

此外，Grandberry Park還有不少免稅店，如GAP、COACH、BEAMS、New balance等知名牌子，還可以銀聯支付。部份Outlet的店舖更不時有折扣優惠，如World Outlet低至7折、Munsingwear更低至5折。

另外，Outlet還有日本登山戶外活動用品品牌Mont-bell最大的旗艦店，除了有登山、露營等戶外用品與服飾外，還可以體驗獨木舟及室內攀岩等活動，而Mont-bell現時在香港並沒有分店，因此是香港行山愛好者來日本必定大手入貨的勝地，推介必買防曬鴨嘴帽、羽絨服及登山鞋！

而另一間必逛的，定是日本潮流品牌云集的URBAN RESEARCH warehouse店舖，近期更有買兩件9折，及新會員可減500日元優惠。

URBAN RESEARCH warehouse集合了集團旗下的日本潮牌。（Grandberry Park官網）

南町田 Grandberry Park

地址：東京都町田市鶴間3-4-1
交通方法：田園都市線南町田Grandberry Park站下車直達
營業時間：10:00 - 22:00（商場範圍）
官方網站：https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/tw/

東京Outlet推介【2】埼玉 深谷花園PREMIUM OUTLETS

日本近郊地區的千葉縣、埼玉縣、靜岡縣，有多個人氣Outlet，都是遊客的熱門購物地。而埼玉縣大型Outlet「深谷花園PREMIUM OUTLETS」，不但有逾250個品牌，連餐飲、主題樂園、限定商品都有，其中有24間零售店舖更是首次進駐日本。

如港人想來掃平貨，當中推介必去的時裝店舖有：Levi's、Vans、Valentino、Polo Ralph Lauren、Gap；運動牌子New Balance、Adidas、Nike、Quiksilver、Under Armour及Oakley等價錢大眾化的牌子，在這裡就能盡情尋寶。此外，Outlet也不時向海外旅客推出優惠，只要在場內掃瞄二維碼，就可獲得優惠券。

埼玉 深谷花園PREMIUM OUTLETS

地址：埼玉県深谷市黒田169
交通方法：官方於東京站開出的收費巴士／由新宿站乘坐湘南新宿線（往高崎方向），在熊谷轉乘秩父鐵道至深谷花園站步行3分鐘即達
營業時間：10:00 – 20:00
官方網站：https://www.premiumoutlets.co.jp/cht/rinku/

東京Outlet推介【3】埼玉 Aeon Lake Town Outlet

位於湖畔的Aeon Lake Town Outlet，從東京搭上電車約1小時就能抵達，非常方便！Outlet採用半開放式設計，除了有超過700家的店舖，日本與海外品牌開設的商店，場內亦有多座玩味重的有趣藝術品，讓大家打卡留念。

在折扣優惠方面，Outlet內有多間免稅店，當中不能錯過的，包括知名運動品牌Asics的Asics Factory Outlet、賣日本潮牌的URBAN RESEARCH Store及生活用品店BRUNO SHOP & TRAVEL SHOP MILESTO，而Outlet還會贈送500日元現金券，每消費5,500日元就可使用！

Aeon Lake Town Outlet

地址：埼玉縣越谷市4-1-1 Lake Town
交通方法：由新宿站乘坐湘南新宿線往高崎方向列車，在熊谷轉乘秩父鐵道至深谷花園站，步行3分鐘即達
營業時間：10:00 - 20:00
官方網站：https://tw.aeonmall.global/

東京Outlet推介【4】靜岡 御殿場 PREMIUM OUTLETS

PREMIUM OUTLETS位於靜岡，雲集超過290個品牌的御殿場，包括服飾、精品、手袋及生活用品等，Outlet還會送優惠券，只要旅客掃瞄二維碼，就可獲取。如果是名牌手袋愛好者，當中GUCCI、PRADA、COACH名店都能在這裡尋得平貨。大家可尋找掛有Special Price的商品，這類商品會有特別折扣，例如PRADA可享有7-8折優惠，而Kate Spade Outlet的指定區域更有低至3折！絕對買到手軟。

Outlet的位置也相當顧及旅客，在御殿場就有巴士前往羽田機場，讓您購物後直接到機場辦理登機。此外，因御殿場鄰近富士山，場內有不少商品均販售以富士山為主題的商品，包括衣服、糖果及茶葉等，大家亦可以在場內的遊樂場一邊騎著木馬，一邊觀賞富士山。

御殿場 PREMIUM OUTLETS

地址：静岡縣御殿場市深澤1312
交通方法：從JR御殿場站搭乘免費接駁巴士約20分鐘
營業時間：10:00 - 20:00（部份日子休業，詳見官方網站）
官方網站：https://www.premiumoutlets.co.jp/cht/gotemba/

東京Outlet推介【5】千葉 三井 OUTLET PARK 木更津

三井 OUTLET PARK 木更津號稱全日本最大規模Outlet，設有超過300間商舖，包括國際奢侈名牌、流行服飾、生活雜貨、運動用品、彩妝保養品及伴手禮等，一應俱全。當中推介必逛BEAMS、Max Mara、Adidas、niko and...，價錢相當大眾化，如想買奢侈品，也有COACH、ARMANI、GUCCI等名牌。

此外，Outlet設有往返東京的巴士路線，惟車程較長及容易遇上塞車，大家宜在出發前計算好時間。若想減少開支，大家可以購買包含車票及折扣券的套票，而Outlet也為海外旅客設有9折優惠券，建議大家在出發前可先下載「PIE VAT」，可獲得額外優惠！

三井 OUTLET PARK 木更津

地址：千葉縣木更津市金田東3-1-1
交通方法：東京車站八重洲南口坐巴士約45分鐘直達／新宿車站西口坐巴士約55分鐘直達
營業時間：10:00 - 20:00（部份日子休業，詳見官方網站）
官方網站：https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/tw/

東京Outlet推介【6】千葉 酒酒井 Premium Outlets

鄰近成田機場的酒酒井 Premium Outlets採用歐、美洲風格設計。場內有220間來自環球多國的品牌，包括連鎖服裝店EDWIN、PUMA與GAP；日系品牌Agnes B. Voyage、earth music & ecology及BEAMS，商品售價普遍較市中心的低。此外，海外旅客更可享9折優惠。當中推介必逛Francfranc，雖然在香港也有分店，但在Outlet不時有折上折，有時甚至低至5折，比香港便宜得多。

而在地理位置方面，由酒酒井 Premium Outlets搭乘巴士前往成田機場僅需10-15分鐘，非常適合作為旅程的最後一站，血拼後便能直接乘飛機回家。

酒酒井 Premium Outlets

地址：千葉縣印幡郡酒酒井町飯積2-4-1
交通方法：由成田站搭乘京成電鐵京成本線／JR成田線到酒酒井站，出站後就可以搭乘往酒酒井的巴士
營業時間：10:00 - 20:00（部份日子休業，詳見官方網站）
官方網站：https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/

東京Outlet推介【7】千葉 三井 OUTLET PARK 幕張

三井 OUTLET PARK 幕張處於東京市中心及成田機場之間，由兩地乘搭火車，分別僅要約30及40分鐘便可抵達。而Outlet有不少女性時裝品牌店舖，各位女士可以到訪M's COLLECTION、Leilian及23ku等女服店找尋心頭好。

此外，在這裡非常推介購買休閒品牌，如adidas、PUMA、Columbia及BEAMS，當中PUMA OUTLET店舖款式非常多，有超過5,000雙鞋款可選擇，而VAN、GAP、New balance等休閒品牌，只要在出發前提早註冊成為會員，均有95折優惠。

三井 OUTLET PARK 幕張

地址：千葉縣千葉市美濱區日野2-6-1
交通方法：從東京站乘坐電車約30分鐘到海濱幕張站，南口出站步行1分鐘即可到達。
營業時間：10:00 - 21:00（部份日子休業，詳見官方網站）
官方網站：https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/tw/

東京Outlet推介【8】佐野PREMIUM OUTLETS

以美國東海岸的城市為靈感設計的佐野PREMIUM OUTLETS，匯聚了約180家國內外知名品牌，由運動與戶外品牌、家居用品、雜貨、時尚服飾到奢侈品，任君選擇。由東京前往，只需約1.5小時車程，即日來回非常也合適。

Outlet有多間免稅店，國際牌子像是COACH、Banana Republic、Michael Kors、Kate Spade New York；日本品牌niko and …, NANO universe等等品牌都能免稅，而且也有為海外旅客提供優惠券，只要在場內掃QR Code便可獲取。

佐野PREMIUM OUTLETS

地址：栃木縣佐野市越名町2058
交通方法：佐野站乘路線巴士大約20分可達／東京站乘高速巴士到佐野新都市巴士中心，步行約3分鐘
營業時間：10:00-20:00
官方網站：https://www.premiumoutlets.co.jp/en/sano/

東京Outlet推介【9】長野 輕井澤王子購物廣場

位於輕井澤站毗鄰的輕井澤王子購物廣場景色秀美，場內有湖泊、草坪，讓大家在優美的環境下輕鬆購物。廣場的交通方便，能夠直接從東京或富山直接乘搭北陸新幹綫前往，在輕井澤站下車後，步行2分鐘便能夠抵達！

Outlet共有近240間商店，從運動品牌、日系服飾、兒童服裝、寵物用品、奢侈品應有盡有，運動＆戶外用品區，有adidas、Nike、New Balance、UNDER ARMOUR、asics等常見品牌，也有戶外登山、滑雪、衝浪品牌Columbia、BURTON，喜歡行山的港人絕對是大手入貨的時機！

而想買奢侈品的，在南邊的名牌精品區，有ARMANI、Chole、GUCCI、BURBERRY 、Michael Kors、COACH等知名牌子；如果是想找日系服裝，也可找到TOMMY HILFIGER、MARC JACOBS、kate spade NEW YORK等，適合不同追求的旅客。不過，緊記出發前留意官網，因為會不定時推出網上優惠券，優惠包括滿額折扣、贈送禮品等，非常划算！

輕井澤王子購物廣場

地址：長野縣輕井澤町輕井澤
交通方法：從輕井澤站步行約2分鐘可達
營業時間：10:00 - 19:00
官方網站：https://www.karuizawa-psp.jp/shopguide/index/?category=8#shop_list

東京Outlet推介【10】茨城 AMI PREMIUM OUTLETS

AMI PREMIUM OUTLETS座落於茨城縣著名景點牛久大佛之附近，參觀大佛前或離開景點後，可以到這座OUTLET購物。這裡位於首都圈中央連絡自動車道（高速公路）的旁邊，有多個停車場，方便「自駕遊」的朋友補給、中途休息充充電。

Outlet雖然規模較小，但也有超過150間商店，一般品牌如Adidas、Asics、Dc、Beams、Gap、Champion、Coach 、Crocodile、Levi's等基本品牌都有，如果想買玩具，這裡也有Lego專賣店，而且有為海外旅客提供優惠券，到達現場掃指定QR Code便可獲取。

AMI PREMIUM OUTLETS

地址：茨城縣稻敷郡阿見町吉原4-1-1
交通方法：從東京站乘坐JR山手線到上野站，再乘坐JR常磐線到荒川沖站，然後搭乘接駁巴士可達
營業時間：10:00 - 20:00
官方網站：https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/

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