大阪及關西Outlet 8大推介！包含大阪、兵庫、滋賀等縣的關西雖然人口不及關東多，但區內Outlet規模不比關東少。記者整合了關西地區8間值得到訪的Outlet資料，方便喜歡購物的朋友計劃行程！

大阪+關西Outlet 8大推介！2間近關西機場 70萬呎大場即將開業

關西地區之中，值得逛逛的Outlet多集中於大阪，部份甚至鄰近關西國際機場，方便大家一落機即購物或搜求得心頭好後立即歸家享用！此外，兵庫、滋賀等縣亦有數間Outlet，旅途中不經過大阪也可以購得多種又平又好的商品。

關西Outlet【1】大阪——大阪南港ATC TOWN OUTLET

大阪南港ATC TOWN OUTLET位於大阪灣畔。在這裡，大家可以一邊享受海景，一邊購物！除了多個服飾、鞋履品牌的商舖，場內設有充氣彈床，適合帶同小朋友到訪！Outlet旁的碼頭更設有往返別府及志布志的航綫，方便前往九州的旅客臨別大阪時購買關西出產的手信！

（圖片來源：大阪南港 ATC TOWN OUTLET）

關西Outlet【1】大阪 —— 大阪南港ATC TOWN OUTLET

地址：大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10

營業時間：11：00 - 20：00（部份日子休業，詳見官方網站）

官方網站：https://www.atc-co.com/



關西Outlet【2】大阪——三井OUTLET PARK大阪鶴見

以售賣日本本土品牌及運動品牌而知名的三井OUTLET PARK大阪鶴見位於大阪市中心，於大阪市各大景點前往也不用太多時間。要留意，場內不設外幣兌換機，到訪前宜先準備好足夠日元。

（圖片來源：大阪觀光局）

關西Outlet【2】大阪 —— 三井OUTLET PARK大阪鶴見

地址：大阪府大阪市鶴見區茨田大宮2-7-70

營業時間：平日11：00 - 20：00；星期六、日及假日 : 10:00-20:00

（部份日子休業，詳見官方網站）

官方網站：https://mitsui-shopping-park.com/mop/osaka/tw/#header



關西Outlet【3】大阪——臨空城RINKU PREMIUM OUTLETS

臨空城是關西國際機場附近的商業區，大家到臨空城RINKU PREMIUM OUTLETS購物後，只需乘搭約5分鐘鐵路，便能直達機場並乘機歸家。此外，Outlet於2022年8月正式完成擴建，有近250間店舖進駐，成為日本西部最大規模Outlet。場內有Alexanderwang、Burberry等多個時尚品牌新進駐。

（圖片來源：臨空城RINKU PREMIUM OUTLETS）

關西Outlet【3】大阪 —— 臨空城RINKU PREMIUM OUTLETS

地址：大阪府泉佐野市りんくう往來南3-28

營業時間：10：00 - 21：00（部份日子休業，詳見官方網站）

官方網站：https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/



關西Outlet【4】大阪——岸和田CanCan BAYSIDE MALL

雖然沒有臨空城那麼接近關西國際機場，但距離機場亦不太遠。場內商舖以日本品牌為主，有TGC、Works等品牌。此外，場內更設有繩網陣、滑板場及攀石場，讓大家購物之餘尋找激刺、挑戰自我！

（圖片來源：岸和田CanCan BAYSIDE MALL）

關西Outlet【4】大阪 —— 岸和田CanCan BAYSIDE MALL

地址：大阪府岸和田市港緑町2-1

營業時間：10：00 - 21：00

官方網站：https://k-cancan.jp/



關西Outlet【5】大阪——三井OUTLET PARK大阪門真

大阪府雲集多間Outlet，來年當地的Outlet會再多一間！佔地逾70萬呎的三井OUTLET PARK大阪門真，預料將於來年4月開幕！場內約有250間店舖，部份重新登陸日本的企業亦將進駐！Outlet內更設逾10萬呎大型食品區！大量知名品牌商店及食店都會匯聚於此，絕對是購物之選！

更多三井OUTLET PARK大阪門真的資料，可見以下連結：

關西Outlet【6】兵庫——神戶三田 PREMIUM OUTLETS

除了大阪，關西其他地區亦設有Outlet。位於神戶市的神戶三田 PREMIUM OUTLETS饒具美洲風情，仿照洛杉磯近郊的豪華住宅區——帕薩迪納所設計。場內空間寬敞，集結國際與日本品牌。

（圖片來源：神戶三田 PREMIUM OUTLETS）

關西Outlet【6】兵庫 —— 神戶三田 PREMIUM OUTLETS

地址：兵庫県神戸市北区上津台（こうづだい）7-3

營業時間：10:00～20:00（部份日子休業，詳見官方網站）

官方網站：https://www.premiumoutlets.co.jp/m/cht/kobesanda/



關西Outlet【7】兵庫——三井OUTLET PARK瑪林匹亞神戶

跟第6間推介Outlet一樣，三井OUTLET PARK瑪林匹亞神戶賦有外國色彩——具備南歐海港風情建築風格。場內商舖以服裝店、運動用品店及首飾店為主。購物後，大家可Outlet旁的海濱小徑倘佯，眺望明石海峽大橋的美景。

（圖片來源：三井OUTLET PARK瑪林匹亞神戶）

關西Outlet【7】兵庫 —— 三井OUTLET PARK瑪林匹亞神戶

地址：兵庫縣神戸市垂水區海岸通12-2

營業時間：10:00～20:00

官方網站：https://mitsui-shopping-park.com/mop/kobe/tw/



關西Outlet【8】滋賀 —— 三井OUTLET PARK滋賀龍王

提到滋賀，不少人會想起縣內觀光勝地琵琶湖，而距離琵琶湖大橋約30分鐘車程的藥師，有雲集240間店舖的三井OUTLET PARK滋賀龍王。這家Outlet位於名神高速公路旁，在滋賀自駕遊時，不妨在這裡剩在休息、充一充電，享受當地名店「近江牛岡喜」的近江牛料理。

（圖片來源：三井OUTLET PARK滋賀龍王）

關西Outlet【8】滋賀 —— 三井OUTLET PARK瑪林匹亞神戶

地址：滋賀縣蒲生郡龍王町大字藥師字砂山1178-694

營業時間：10:00～20:00

官方網站：https://mitsui-shopping-park.com/mop/shiga/tw/

