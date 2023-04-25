旅遊SIM卡有優惠！有旅遊平台推出日本、韓國、台灣及泰國上網電話卡買一送一優惠，即日起下午3時至5月2日開售，旅遊4-9日4G數據上網SIM卡最平$29/張，出發前可以在香港機場自取，非常方便，快睇優惠詳情。

日本SIM卡買一送一！台/韓/泰上網電話卡優惠 無限上網$29/張起

KKday推出日本、韓國、台灣及泰國上網電話卡買一送一優惠！由即日起下午3時至5月2日，於官方網站購買多國旅行SIM卡，快閃限量優惠買一送一，折後最平$29/張起，更有不同流量及日數方案，出發前於香港機場領取十分方便。但數量有限，售完即止！到埗後一插即用，方便自由行上網睇地圖、找餐廳資料。

台灣SIM卡優惠【1】買一送一：4G無限數據不限速SIM卡（4天）

價錢：$58/2張（平均$29/張、每日$7.3）（原價$116/2 張）

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台灣SIM卡優惠【2】8折：4G無限數據不限速SIM卡（5天/6天/7天）

價錢：5天 $53/張（平均$12.1/日）（原價$66/張）；6天 $58/張（平均$9.6/日）（原價$73/張）；7天 $66/張（平均$9.4/日）（原價$83/張）

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台灣SIM卡優惠買一送一。（圖片：Unsplash）

日本SIM卡優惠【1】買一送一：4G每日1GB SIM CARD（7天）

價錢：$124/2張（平均$62/張、每日$8.8）（原價$248/2張）

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日本SIM卡優惠【2】8折：4G無限數據不限速SIM卡（6天/7天/8天/9天）

價錢：6天 $213/張（平均$35.5/日）（原價$266/張）；7天 $246/張（平均$35.1/日）（原價$308/張）；8天 $278/張（平均$34.8/日）（原價$348/張）；9天 $312/張（平均$34.6/日）（原價$390/張）

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韓國SIM卡優惠【1】買一送一：4G每日1GB SIM CARD（5天）

價錢：$88/2張（平均$44/張、每日$8.8）（原價$176/2張）

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韓國SIM卡優惠【2】8折：4G每日3GB SIM CARD（5天/6天/7天）

價錢：5天 $166/張（平均$33.2/日）（原價$208/張）；6天 $197/張（平均$32.8/日）（原價$246/張）；7天 $228/張（平均$32.6/日）（原價$285/張）

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韓國SIM卡優惠。（圖片：Unsplash）

泰國SIM卡優惠【1】買一送一： 15GB SIM CARD（8天）

價錢：$85/2張（平均$42.5/張、每日$5.3）（原價$170/2張）

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泰國SIM卡優惠【2】8折：每日1GB SIM CARD（5天/6天/7天）

價錢：5天 $48/張（平均$9.6/日）（原價$60/張）；6天 $54/張（平均$9/日）（原價$68/張）；7天 $64/張（平均$9.1/日）（原價$80/張）

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泰國SIM卡優惠。（圖片：Unsplash）

日韓台泰電話數據卡優惠 詳情：

優惠期：2023年4月25日15:00至5月2日23:59

使用日期：2023年4月26日至6月30日

預訂網址：KKday官方網站

*產品價值會因應匯率浮動而改變