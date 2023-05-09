昂坪360保養停駛3大交通替代方法　沿昂坪棧道行山攀天梯登彌勒山

昂坪360今日起一連4日因維修保養而停駛，這4日到昂坪觀光的朋友，需要使用其他方式前往。記者整合了由東涌前往昂坪的3大替代交通方式。3種方式各有特點，適合不同的遊客。其中一種方式更可依舊讓人欣賞到北大嶼山壯麗景色，更可眺望大佛。



昂坪360停駛！3大替代交通方式前往市集/寶蓮禪寺/大佛

營運昂坪360的港鐵公司表示，為配合維修保養工程，纜車於今日開始至5月12日期間停駛。修理期間，昂坪市集內的多個設施（包括纜車探知館、360動感影院）將會如常開放。纜車停駛下，大家若想遊覽昂坪市集、寶蓮禪寺、天壇大佛等昂坪的著名景點，便需要用其他交通方式前往。

1. 新大嶼山巴士

纜車停運期間，大家可以到東涌纜車站毗鄰的東涌達東路總站，乘搭新大嶼山巴士23號線前往昂坪。23號線行車時間約為40分鐘，全程收費$18.7（平日）或$31（假日）。大家於昂坪總站下車後，只需步行約1-2分鐘便能進入昂坪市集。

昂坪總站位於昂坪市集旁（HK01 攝）

2. 大嶼山的士（藍的）

預算較高，又不想在巴士總站大排長龍的朋友，可以選擇於東涌港鐵站旁或東涌纜車站地面層之的士站，乘大嶼山的士（藍的）前往昂坪。注意連接昂坪的道路屬於「大嶼山封閉道路」，市區的士及新界的士不能進入。由東涌乘大嶼山的士前往昂坪約需$190，需時約40分鐘。

（江智騫 攝）

3. 步行（行山遠足）- 昂坪棧道

除了乘車外，大家亦可以親身由東涌直接步往至昂坪。一邊行，一邊欣賞到北大嶼山壯麗的美色。到達東薈城後，大家可以沿達東路、順東路、裕東路、東澳古道以及位於昂坪360纜索下的昂坪棧道前往昂坪。

昂坪棧道行山（尹嘉蔚攝）

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路線︰東涌逸東邨>侯王宮>侯王橋>昂坪棧道（留意左方路牌介紹棧道）>彌勒山郊遊徑>鳳凰徑第4段>昂坪市集

昂坪棧道以木材所搭建而成，融入郊外的環境，讓人寫意。在東澳古道及昂坪棧道上，大家可以觀賞到東涌、赤鱲角、彌勒山的景色。能見度高之時，甚至能遠眺屯門、青山一帶。

路標C15至C16間的一段木梯級，非常陡峭，是必影的打卡位。（尹嘉蔚攝）

由東涌步行前往昂坪，連同休息大約需要4個半小時，步行約10公里，需要一定的體力與耐力。欲使用此方法前往昂坪的朋友，謹記要量力而為，帶備足夠糧水！補給可到東涌逸東邨街市、昂坪市集（可享用豆腐花、芝麻糊、小食、公仔麵）。