記者實試二澳行山路綫！沿大澳平路行睇到芒草/蓮花　多打卡位

【大澳行山】踏入2月，大地回春，天氣回暖，適合踏青。記者向大家推薦一條南大嶼山的簡易郊遊路綫，這條路綫由大澳進入鄰近清幽恬靜、農田肥沃的二澳，旅程所需時間不長但可觀賞多種地貌景觀、浪蕊浮花。路綫沿途更有多處美景，適合文青到場打卡！

記者實試二澳行山路綫！沿大澳平路去 睇到芒草/蓮花 多打卡位

二澳位於大澳西南方，是一個人口稀少的鄉壤。與大澳相比，二澳的知名度較少，但可能正因為遊客量不多的緣故，這裡的紅樹林、芒草地及得沼澤得以保存。十年前，二澳有農民成立二澳農作社並開始於當地復耕，當地建設了更多便利郊遊人士的設施，包括士多、指示牌等，令二澳變得更舒適。

連同休息及拍照的時間，由大澳徒步至二澳約需70分鐘，沿途逾七成路程均為平緩的石屎路，斜路不多，適合新手或較少行山的朋友。

【大澳行山】二澳行山路線 前往方法

乘搭嶼巴1、11或21號綫於大澳巴士總站下車。於旁邊的公廁梳洗或方便過後，即可步上大澳避風塘旁的大澳海濱長廊開始行程。

大澳海濱長廊將大澳紅樹林及避風塘分隔，在長廊上左右兩旁望，能看到截然不同景緻。在海濱長廊上，大家可以飽覽伶仃洋的風光，感受到海風輕撲臉頰。天色良好之時甚至能看到架在水面上的港珠澳大橋。回程時，於黃昏時份更能在此看到日落西海的夕陽美色！

【大澳行山】二澳行山路線 鳳凰徑第7段

沿長廊南行，大家會到達南涌村。進村後，大家可以沿鳳凰徑第7段西行繼續行程，鳳凰徑上有色彩鮮豔的指示牌提示大家前進方向。

【大澳行山】二澳行山路線 牙鷹角營地

沿鳳凰徑第7段走，大家會經過牙鷹角營地。營地裡設有洗手間、餐桌、水源，大家可以在此處稍作休息、洗臉。要留意！流經營地的溪澗或會在旱季期間乾涸，令大家無法取水。

【大澳行山】二澳行山路線 二澳碼頭

繼續沿鳳凰徑第7段南行，大家會到達二澳碼頭。這座碼頭沒有上蓋，亦沒有欄杆，非常適合拍攝以海與天為題材的照片！

【大澳行山】二澳行山路線 石橋及紅樹林

繼續南行並在進入二澳新村前，大家會經過一條架設在紅樹林旁的石橋。大家可以一邊走，一邊賞紅樹，大家更有機會看到招潮蟹與彈塗魚在紅樹林裡覓食。二澳農作社更在此樹立了指示，教導大家如何坐在橋邊拍攝《那些年，我們一起追的女孩》電影海報般的照片。

【大澳行山】二澳行山路線 芒草地

到達二澳新村後，大家會經過芒草地與沼澤。或許這裡空氣污染較少、人流不多，這裡的芒草生長得特別高，約2米多，令記者甚為驚訝。雖然現在未必是賞芒草的最佳時候，但二澳的芒草之多也令人嘆為觀止。

【大澳行山】二澳行山路線 農田及池塘

經過二澳新村後、前入二澳舊村前，大家會經過多片田地及池塘。這裡的農地由二澳農作社所管理，種植著葱、稻米、紅菜頭、辣椒及蕃薯等不同種類的種作物，而池塘裡則種有正盛開、鮮黃色的蓮花。

或許農夫最近才播好種，記者到訪當日未見太多作物萌芽生長。不過，田裡的蔥當時正開著花，紫色的花為綠色的蔥田點上了色彩，成為可供打卡的花田。大家於農地觀光時，應尊重農民、愛惜農地，不要走進田裡踐踏莊稼，也不要採摘花朵，更不要走進被圍封的私人土地。

【大澳行山】二澳行山路線 二澳農作社

經過大約70分鐘的路程，大家會到達二澳農作社的無人士多。這座無人士多設有桌椅供大家休息。士多裡有貨架及冰箱，售賣著各種冰凍飲料、農產品及村民所製作醬料，讓大家補給及購買「手信」。大家取過商品後，謹記將錢投進「誠實箱」。休息過後，大家便可以沿路折返大澳。

（圖片來源：二澳農作社）

記者能感覺到二澳農民非常愛惜家園，為了在自己的土地上自給自足，不惜花費並投入物力、人力復耕。他們更改善了二澳的設施並設立導賞團、耕作體驗等活動以歡迎遊客到訪，可見他們非常想將二澳美好的環境與外人共享、把二澳的故事宣揚出去。