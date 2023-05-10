雲南咖啡店｜大理必打卡咖啡館洲咖啡　麥田包圍嚐中國風國潮咖啡

雲南咖啡是國內的精品，雲南大理多處景色怡人，一直吸引不少樂山愛水的遊客經丘尋壑。在喜洲鎮，一間咖啡店方亦因有著壯麗的景色而知名。咖啡店不但座落於麥田旁，有著寫意的環境，還不時舉辦不同類型的文藝活動，吸引不同年紀的客人專程遠渡而至。



大理咖啡店風景美如油畫！ 壯麗麥田啱打卡

雲南是中國主要的咖啡產區，產量佔全中國9成以上。省內亦有多間的咖啡店，當中不少的店舖裝修用心，具備美景，饒具特色。

位於喜洲鎮城北村的咖啡店——洲咖啡，被一整片麥田所包圍，讓人享用咖啡時，如同置身於油畫之中，非常寫意，適合打卡留念。

每當微風吹木起，包圍著咖啡店的大片小麥便會「跳起海草舞來」。如此壯觀的景色，讓人感到身心相平靜。小麥更會隨季節而轉換顏色，時而金黃，時而嫩綠，不論甚麼時候到訪，咖啡店也相當吸引、使人陶醉。

多種文藝活動 將人連繫一起

倡導「人、自然和咖啡叙事碰撞」的洲咖啡亦不定期舉辦各種文藝活動，希望將不同背景、來自不同地方的人連繫在一起。咖啡店不但舉辦過音樂會、新春遊園會，讓白族族人展現歌舞才技，亦曾主辦陶藝體驗工作坊、焗薄餅活動，讓鎮裡老人初嘗芝士薄餅的味道。洲咖啡透過林林總總的活動，漸漸提升了社區的凝聚力。

洲咖啡

地址：中國雲南省大理白族自治州大理市喜洲鎮城北村106號

營業時間：每日10:00-19:00

