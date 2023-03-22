香港高鐵4大新站沿線景點推介！歐式小鎮/鐵路公園　仲有溫泉

香港高鐵沿綫新站景點推介！港鐵日前宣佈，香港高鐵4月開始，部份路綫的列車將會增停廣東、江西多個車站，當中包括惠州北站、河源東站、贛州西站及常平站。港人下月到上述4個城市觀光，將不必再轉車，更便捷！記者為大家整合了該4個車站的鄰近景點，方便大家計劃行程！

高鐵4大沿綫新站景點推介！歐式小鎮啱打卡 仲有溫泉/水上樂園

香港高鐵沿綫新站鄰近景點推介【1】惠州北站——五礦奥地利小鎮

五礦奥地利小鎮雖位於惠州近郊，卻有著濃厚的歐洲色彩。整個小鎮參照奧地利小鎮的模樣建造，有著歐式教堂、小屋與吊橋，讓暫時未有足夠預算歐遊的朋友過一過癮。小鎮裡，更有飛索、蠟像館、朱古力工坊等特色設施，讓大家得到充實的體驗。

小鎮裡更設有主題樂園 ——「漫樂冰雪王國」，讓大家在不會下雪的惠州，也感受歐洲冬日氣息，而小鎮內更有一條以古希臘愛神丘比特為主題、懸空60米的「丘比特玻璃橋」，讓人直接欣賞水面上的風光。

香港高鐵沿綫新站鄰近景點推介【1】惠州北站——五礦奥地利小鎮

地址：中國廣東省惠州市博羅縣體育大道

交通：於惠州北站出站後，乘搭約18分鐘計程車前往

收費：普通票：人民幣21元（約港幣25元）（週一至五）；人民幣33元（約港幣38元週六至日）；人民幣55元（約港幣64元）（公眾假期）



香港高鐵沿綫新站鄰近景點推介【2】河源東站——巴伐利亞莊園

位於河源的巴伐利亞莊園同樣有著歐洲風情，具有多座德式建築。在那裡，大家除了能拍攝「偽歐遊」的照片外，更可以在佔地約3萬平方米「黑森林温泉小鎮」享受泉水的滋潤，消除身體上的疲勞。小朋友則可以在鄰近的「親子水樂園」抒發活力、盡情嬉水。

香港高鐵沿綫新站鄰近景點推介【2】河源東站——巴伐利亞莊園

地址：中國廣東省河源市源城區高埔崗龍源大道1號萬洞旅遊區

交通：於惠州北站出站後，乘搭約33分鐘計程車前往



香港高鐵沿綫新站鄰近景點推介【3】贛州西站——中華漢字主題文化公園

中華漢字主題文化公園是贛州市內一個較為另類的景點，標榜是中國首個以「漢字」為主題的文化公園。園內設置了由多個漢字所組成的藝術品，大家也可以在園同欣賞到以不同字體書寫而成的漢字，看看我們現在日常使用的漢字，是如何由象形文字演變而成的。

香港高鐵沿綫新站鄰近景點推介【3】贛州西站——中華漢字主題文化公園

地址：中國江西省贛州市章貢區客家大道

交通：於贛州西站出站後，乘搭公車37號綫，於漢字公園站下車



香港高鐵沿綫新站鄰近景點推介【4】常平站——常平鐵路公園

常平鐵路公園是東莞的鐵路主題公園，園裡安放了多列昔日曾服務廣東居民的火車頭與火車車廂，讓大家欣賞。除此之外，大家可以到色彩鮮豔的「彩虹路軌」打卡，也可以到湖畔租艇「遊船河」，小朋友更可以於設有機動遊戲的遊樂場消遣，盡情「放電」！

香港高鐵沿綫新站鄰近景點推介【4】常平站——常平鐵路公園

地址：中國廣東省東莞市常平鎮

交通：於贛州西站出站後，乘搭公車715號綫，於鐵路公園站下車

