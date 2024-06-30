深圳山姆超市收年費¥200幾可成為會員！附申請會員所需文件、流程

深圳山姆超市近年熱度爆棚！深圳山姆會員商店自開關後，陸續受到不少港人青睞，全因超市規模極大，提供各類美食、零食、急凍品、生活家品等，類別達海量級數，不過想去山姆掃貨，必須先付人民幣¥2xx年費先做會員，其中港人申請更須帶回鄉證，即看會藉申請詳情。



香港來回【福田山姆】超市直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港來回【龍華山姆】超市直通巴士 👉🏻預訂優惠

香港來回【深圳灣口岸】直通巴士車票 👉🏻預訂優惠

香港【西九龍站來回深圳各高鐵站】車票👉🏻預訂優惠

深圳山姆大型超市入場 須付年費做會員

深圳山姆會員商店近期於網上備受討論，全因消費者需先繳付年費，成為山姆會員後才可入場購物。山姆超市最大的特色在於其商店採取會籍收費制度，而且所有門店均提供海量級種類貨品，包括超多美食、家居用品、户外運動器材及用品、寵物用品、大型兒童玩具等，規模甚龐大，吸引大批港人前往採購，並有不少人分享在山姆購買「戰利品」的實況！

👍Klook精選酒店｜👍Trip.com精選酒店

😍Klook獨家優惠👉🏻深圳隱秀山居酒店住宿套餐｜深圳好日子皇冠假日酒店住宿套餐

深圳第5分店2025年開幕

「山姆會員商店」為美國零售商沃爾瑪公司（Walmart）旗下的大型倉儲式超市，及後進軍國際已開立800多家商店，至今已有約40年歷史。而中國首家山姆會員商店早於1996年落戶深圳，並已擴展至全國多個城市，如北京、上海、杭州、珠海等地，並受不少當地人歡迎。

目前深圳已經設有4間山姆分店，第5間會員店將在寶安區開設，選址5月開業的全新大型商場「深圳萬豐海岸城」，預計會於2025年開幕。

深圳山姆會員商店 分店詳情

山姆會員商店｜深國投廣場店

地址：深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心1-2樓



山姆會員商店｜COCO Park店

地址：深圳市龍崗區愛南路666號星河時代購物公園B1和B2



山姆會員商店｜龍華店

地址：梅龍大道1111號



山姆會員商店｜前海店（深圳首家旗艦店）

地址：深圳南山區怡海大道5246號



山姆會員商店｜寶安區

選址「深圳萬豐海岸城」 - 預計2025年開幕



👍KKday推薦住宿: 深圳鹽田凱悅酒店|深圳硬石酒店|深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店

（圖片來源：小紅書）

港人申請要用回鄉證、持內地電話號碼

山姆超市會員申請所需資料

根據官方網頁顯示，山姆推出個人會籍、商業會籍與卓越會籍3種會籍制度，其中商業及卓越會籍在個人會籍基礎上，可享有更多權益。若申請成為基本個人會員，需要先付¥260元作為年費（包含一張主卡及一張親友卡），消費需再額外支付，可以通過微信小程序或親身到門店處理。

👋Trip.com深圳住宿優惠

網民：淘寶可買山姆入場券¥12進場2次

然而，微信小程序僅開放給持有內地身份證的市民，港人若想申請，則須攜帶回鄉證和持有內地電話號碼，再前往山姆超市的服務中心辦理。有曾經前往的網民表示，目前可透過淘寶買入場券前往山姆，收費為¥12進場2次，但購買結帳時需要掃會員碼。大家如有興趣不妨留意吓！

山姆會員商店會籍辦理流程（門店）

【1】 攜個人身份證或者有效證件（回鄉證）

【2】 事先申請一個內地電話號碼

【3】 山姆會員卡繳納年費¥260

【4】 成功辦理後可獲主卡和親友卡各一張



深圳往返香港交通推薦：

香港來往福田山姆超市直通巴士 🚌👈🏻

深圳灣口岸往返香港跨境巴士 🚌👈🏻

深圳往返香港西九龍高速鐵路 🚄👈🏻

深圳往返香港船票 ⛴️👈🏻