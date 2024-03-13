深圳山姆超市將設第5間分店！高質蛋糕零食選購攻略27大必買推介

撰文：豬肉丸 豆腐魚餅
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山姆超市｜Sam's Club｜深圳山姆超市是其中一個吸引港人北上熱點，最近有消息指，山姆將於寶安區開設第5間分店。山姆各式各樣商品，有哪些人氣最高？《香港01》好食玩飛記者搜羅5大類必買推介，由蛋糕、餅乾、零食、熟食，以至飲品都有，即看下文！

深圳山姆超市必買推介！（圖片來源：左/小紅書@兔子学姐、右上/小紅書@逛吃，逛吃、右下/小紅書@Nanan_、官方）
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深圳山姆超市27大必買推介

不少港人北上，例牌動作就是去大型連鎖超市山姆掃貨，入手平靚正手信及日常用品！這次，《香港01》好食玩飛記者為大家綜合了以下5大類人氣手信，由蛋糕、餅乾、零食、熟食，以至飲品都有，合共27大必買推介！

深圳山姆寶安店2025年開幕

目前山姆超市有4間分店，分別是前海旗艦店、深圳龍崗店、深圳龍華店和深圳福田店。最近有消息指山姆將在寶安區開設首店，選址5月開業的全新大型商場「深圳萬豐海岸城」，並將於2025年開幕，面積約2萬平方米，到時港人又多一個好去處啦！

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山姆超市必買蛋糕5大推介——必食新品羅馬奶油麵包

深圳山姆超市最熱門糕點莫過於是「羅馬奶油麵包（Maritazzo Brioche）」，由歐洲進口的動物奶油，搭配酸甜可口樹莓果醬，細膩清甜，口感豐富，整個小紅書都現洗版潮，備受網民一致好評！此外，來山姆必不可錯過一系列即日鮮製的蛋糕，如榴蓮千層蛋糕、生巧熔岩蛋糕及麻薯麵包等，驚食唔晒，還有獨立包裝的半蒸芝士蛋糕，擺久一點食一樣風味絕佳。

【1】羅馬奶油麵包 ¥69.9/6個（11月新品）
【2】榴蓮千層蛋糕 ¥128
【3】生巧熔岩蛋糕 ¥69.9/6件
【4】原味麻薯麵包 ¥35.8/24個
【5】半蒸芝士蛋糕 ¥49.8/23件

山姆超市必買餅乾3大推介——高纖黑松露蘇打餅、0糖奧利奧薄脆

不想吃得太肥膩，健康新品還可揀新出的「Tafe黑松露火腿蘇打餅」！這款餅乾加入雲南黑松露、西班牙火腿、墨西哥奇亞籽及三色藜麥，約20小時恆溫發酵，吃上口蓬鬆酥脆，最適合office工作時的止口痕食用。

如果喜歡朱古力又怕肥，「奧利奧薄脆」就是你的理想之選，不但不含糖分，這兒的奧利奧別於香港食到的版本，成份加了超過20%可可粉，有著濃鬱的黑朱古力味，加上餅皮纖薄，入口咔咔脆，口感極好！至於山姆最愛歡迎的餅乾便是「海鹽蘇打餅乾」，由澳洲小麥製作，無人工香精，也是關注健康人士的好選擇！

【1】Tafe黑松露火腿蘇打餅 ¥39.9（11月新品）
【2】奧利奧薄脆 ¥59/16小包（11月減¥10優惠）
【3】海鹽蘇打餅乾 ¥35.9/1.5kg（山姆熱度榜Top1）

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山姆超市必買零食7大推介——魚豆腐兩食、蛋黃酥、麻辣牛肉

在零食方面，山姆也有多款招牌小食，如「混合口味魚豆腐」便是必買之選， 真正用魚肉做的魚豆腐，即開即食，厚實Q彈，一袋有原味及照燒兩程口味！喜歡酸甜口味，可揀吉士丁山姆奶酪棒，「山姆」限定口味紅樹苺奇亞籽口味酸酸甜甜，入口很順滑，奶味濃郁，還有60%的乾酪含量，大人和小朋友都喜歡食！其他大受歡迎的還有1.2米長的勞倫茲原切大薯條、無糖芝麻酥及一系列果仁等，有機會來一定要大手掃貨買回家！

【1】混合口味魚豆腐 ¥49.9/500克
【2】1.2米長的勞倫茲原切大薯條
【3】無糖芝麻酥 ¥69.8/78粒
【4】吉士丁奶酪棒 ¥33.9/16支
【5】鹹蛋黃夏威夷果仁 ¥139/500克
【6】棒棒娃麻辣牛肉 ¥79.8/500克
【7】芥末味夏威夷果仁 ¥139/500克

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山姆超市必買速食乾貨2大推介——禿黃油、大董肉夾饃

山姆超市必買還有禿黃油及大董肉夾饃！禿黃油選用了鮮活的江蘇清水蟹，手工拆蟹，將蟹膏、蟹黃和蟹肉一一剝離入醬，每一瓶禿黃油更是用到15隻蟹，集蟹的精華於一身，難怪不少吃貨為之著迷。至於大董的肉夾饃，雖然是速食，但是味道一點也不差，還原度很高， 肉肉特別多，肥瘦比例均勻，只要用氣炸鍋或烤箱6分鐘左右就可以食，手殘人的福音！

【1】二和嫁 禿黃油蟹黃醬組合 ¥149（禿頭奶油100g×1罐、蟹黃醬100g×2罐）
【2】大董肉夾饃 ¥59.9/6個

山姆超市必買熟食推介——¥18足料安格斯漢堡、¥6任飲汽水果汁

香港人除喜歡去山姆買餸，逛累逛餓也可即場點熟食品嘗，順便休息一下。山姆超市區需要付費會員才可進店掃貨，但山姆餐吧就無限制可自由出入，各款人氣小吃更不限購，最平¥6起食到，任食任飲荷包都不會赤赤痛！

當中大家最推介¥18安格斯漢堡 ，漢堡厚逾2cm，啖啖肉汁兼配搭酸黃瓜、生菜及蕃茄，好抵食！至於烤牛肉卷及零脂蘋果冰淇淋都深受網友歡迎，如口渴，只需加¥6就可任飲自助飲料吧的可各式可樂、雪碧、 冰紅茶、橙汁等。

【1】安格斯漢堡 ¥18
【2】牛肉捲 ¥20
【3】零脂蘋果冰淇淋 ¥8
【4】美式烤全雞腿 ¥25.25/5-6隻
【5】任飲自助飲料 ¥6

山姆超市必買飲品5大推介——小青檸飲料、椰子水及發酵乳

提到山姆爆紅樽裝飲品，人氣最高便是小青檸，使用新鮮青檸榨汁調製而成，加上薄荷葉酸酸甜甜的味道十分開胃。另2款人氣產品便是椰子風味發酵乳及椰子水 ，前者口感濃稠醇厚，還有絲絲椰蓉味；後者用上100%泰國椰青水，口感清甜，解膩一流！如喜歡果汁，石榴汁及西柚茶都是人氣飲品！

【1】小青檸飲料 ¥49.9/8瓶
【2】椰子風味發酵乳 ¥68.9/12瓶
【3】Sam's進口椰子水 ¥62/6瓶
【4】100%NFC 石榴汁 ¥69.9/1.5L
【5】西柚茶 ¥69.9/6瓶

深圳山姆會員商店 分店詳情▼▼

深國投廣場店
地址：深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心1-2樓

COCO Park店
地址：深圳市龍崗區愛南路666號星河時代購物公園B1和B2

龍華店
地址：梅龍大道1111號

前海店（深圳首家旗艦店）
地址：深圳南山區怡海大道5246號

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