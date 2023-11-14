北上攻略｜深圳山姆超市家電最抵買？港人教路：呢度平過淘寶！

港人近期北上熱點莫過於「山姆超市」掃貨，山姆超市屬於美國零售商沃爾瑪（Walmart）旗下，是一個大型的倉儲型超市。特點是擁有海量級商品，以及單件貨品規格大而划算。記者實地打卡深圳山姆超市（印力中心店），該分店營業面積超過2萬平方米，貨品種類琳瑯滿目，更遇港人分享，原來山姆超市大部分貨品比淘寶更便宜！



山姆超市會員制 港人申請要用回鄉證及內地電話

進入山姆超市需先繳費年費成為會員，根據山姆官方小程序顯示，山姆超市推出2種會員籍，個人會籍以及卓越會籍。個人會籍年費¥260（人民幣），包含1張主卡以及1張親友卡；而卓越會籍年費則¥680（人民幣），則享受更多權益，包括可以積分當錢使用。港人申請則需要用回鄉證，以及持用內地電話號碼。（港人只能前往門店親身辦理）

寵物食品、家用電器最抵買

作為倉儲式超市，山姆超市有著海量級種類貨品，包括美食、家居用品、寵物用品、大型食品等；

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零食區、水果區、冰鮮區貨品琳瑯滿目

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交通方法（推薦方法2）

方法1（地鐵）：由福田口岸出發，福田口岸（10號線）1個站到達福民，再轉7號線（西麗方向）到達農林站，再走1公里前往山姆超市（印力中心店），需時40分鐘。

方法2（搭的士）：由福田口岸出發，網約車價格大概為¥21～30元人民幣，距離大約10.2公里，需時23分鐘左右。（推薦！）

山姆會員商店會籍辦理流程（門店）

【1】 攜個人身份證或者有效證件（回鄉證）

【2】 事先申請一個內地電話號碼

【3】 山姆會員卡繳納年費¥260

【4】 成功辦理後可獲主卡和親友卡各一張

深圳山姆商店分店地址一覽（3間）

【1】深圳福田店（印力中心）：廣東省深圳市福田區僑香路與農林路交界東南的深國投商業中心一層二層與負一層

營業時間：7:30 - 22:00

【2】深圳龍崗店（coco park）：廣東省深圳市龍崗區黃閣南路1號星河時代購物公園內

營業時間：9:00 - 22:00

【3】深圳龍華店：廣東省深圳市龍華區龍華街道梅隴路1111號壹成中心17地塊E區L1-020號鋪

營業時間：9:00 - 22:00