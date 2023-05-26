重慶美食｜重慶流行紅油辣椒雪糕¥10杯　網民︰威力不敢想像！

重慶多美食眾所周知，重慶人都愛吃辣，無辣不歡。重慶人近來更把辣融入甜品，將吃辣昇華到另一個層次。在市內，有食肆推出了辣油雪糕，潔白的雪糕加上鮮豔的紅油、辣椒，讓當地人眼前一亮，不過亦有旅客對此感到錯愕。



紅油辣椒配雪糕震撼味蕾

近日，有不少正在重慶觀光的旅客，在社交媒體上分享市內現在流行、被喻為「冰火之吻」的辣油雪糕。

（圖片來源：微訊@明天的帝庭）

從不少片段中可見，販賣辣油雪糕的食肆中，店員在雪糕機擠出雪糕之後，會直接將紅油、辣椒直接倒到雪糕上。或許，因重慶網民已對在食物加辣見怪不怪，部份人覺得雪糕被添上辣油並沒有違和感，也不覺得有甚麼要大驚小怪。不過，不少網民則覺得雪糕與辣油伴在一起讓人無法想像，入不了口。有人更擔心將辣和冷的伴在一起吃，會引致肚痛。

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辣油雪糕2年前已冒起 快餐店有售

記者翻查資料，發現2021年時，重慶已出現辣油雪糕的帖文，當時的辣油雪糕由麥當勞限時推出。直到今年年初，防疫措施進一步解除，更多人到重慶觀光，使辣油雪糕再次被關注及討論。現時，欲嘗試辣油雪糕的朋友可以到連鎖餐廳麥麗絲，辣油雪糕的價格約人民幣10元（約港幣$11）一個。