中國重慶市因著擁有多條跨江大橋、高架公路以及架空棧道，素有「橋都」之稱。除了一般用作運輸的橋樑，「橋都」的橋亦與別不同。在市內的涪陵區，有一座跨溪大橋，多年來承托著一座「國際小鎮」，每年吸引成千上萬的遊客到訪。

重慶景點｜國際橋超有特色 設多國建築、鮮豔外牆 如走半個世界

重慶有著不少特色橋樑，其中一條吸引中、外遊客到訪的，是位於涪陵區藺市美心紅酒小鎮內、跨越梨香溪的香溪廊橋。香溪廊橋全長約280米，橋上設置了由多幢具備各國風格建築組合而成的「國際小鎮」，成為了一條非常獨特的「國際橋」。

在香溪廊橋上，大家可以看到古代中式古樓、意大利古典拱廊、英式燈塔等東、西方建築，亦會看到巴西的基督像，在橋上去一趟，猶如走過了半個世界一次。

橋上設有食肆、商店，讓大家邊逛邊吃。橋上亦有U型玻璃棧道，讓大家直接俯視梨香溪上的景色。除此之外，玻璃棧道裝有水舞裝置，畏高且不敢步上棧道的朋友，可以站在附近欣賞水花以不同的姿態灑落梨香溪。

美心紅酒小鎮免費對外開放，大家不用購票便能步上香溪廊橋。不過，若要享用橋上的遊樂設施，便要額外繳費。

香溪廊橋

地址：中國重慶市涪陵區藺市美心紅酒小鎮

費用：免費（享用遊樂設施需額外繳費）

