【重慶火鍋推介】重慶每年都有大批旅客到訪，大家除了可以探索古鎮或特色山峽，更能享用不容錯過的重慶火鍋。當地有一間爆紅的火鍋店，坐落於南岸區半山腰上，更打破世界紀錄，取得「全球最大火鍋店」的榮譽。全店可容納近6,000人，旅客可於此邊吃火鍋，同時歎絕美山林景致！

全球最大火鍋店坐落重慶半山腰！歎絕美山林景致、容納近6,000人

麻辣火鍋店在重慶街頭隨處可見，而位於當地南岸區金竹村的「枇杷園食為鮮火鍋」（簡稱「枇杷園」），是當地一家知名的火鍋店，由於火鍋店佔地範圍甚廣，面積達約5畝（大約4個足球場的面積），因而於2022年7月取得《健力士世界紀錄》中「最球最大火鍋店（座位容量）」紀錄，深受旅客歡迎，同時獲不少當地人推介。

枇杷園食為鮮火鍋（總店）（圖片來源：健力士世界紀錄大全）

「枇杷園」依山而建，並以中式庭園為主體設計，大家可以一邊在涼亭裡、池塘旁或是樓臺上與親友們吃火鍋，一邊欣賞這座園林與鄰近村落的景色，更可以飽覽山上的枇杷樹，非常壯觀。

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全餐廳一共提供超過888張餐桌，可以讓超過5,800人同時用餐。餐廳亦掛滿燈籠及LED燈飾，使山麓燈火輝煌，即使晚上在室外範圍用餐，仍然可以感受到燈光璀璨的震撼感。

雖然「枇杷園」幅員廣大、享負盛名，不少人聞名不如見面，想要親身前往體驗一番，但由於餐廳面積實在太大，有食客曾經試過在園內尋找座位時迷路，亦有部份人在前往較高處的位置就座時，感到吃力甚至體力不支。因此大家去廁所前，謹記要留意自己的餐桌編號，以免「盪失路」！

至於菜式方面，重慶人嗜辣，火鍋店主打的當然不少得重慶人最喜愛的麻辣湯底，餐廳湯底的香料以人手炒作，份外有味，而且香氣十足；菜品選擇甚多，主打菜式有重慶老肉片、牛鞭花、水牛毛肚等鮮見食材，相當具有華西地區的風味。大家前往重慶不妨一嚐！

枇杷園食為鮮火鍋（總店）

地址：中國重慶市南岸區南山街道金竹村

開放時間：每日09:00- 00:00

