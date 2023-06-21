越南旅遊7大注意事項！附越南簽證教學　防盜+講價+過馬路有技巧

【越南旅遊】東南亞國家因氣候溫和、物價較低，一直吸引著許多旅客到訪。隨著疫情高峰期結束，不少港人選擇親臨越南，揭開其神秘面紗。記者為大家整合了到越南時，需注意的7大事項，讓大家在越南時保障到自己，玩得盡興！

越南旅遊｜遊越南7大注意事項！需要簽證 防盜/講價/過馬路有技巧

越南旅遊注意事項【1】簽證——提早申請，避免行程延誤



凡以英國國民（海外）護照（BNO）或香港特區護照進入越南（於富國島入境除外）自由行的旅客，都需要持有簽證。現時，越南不接受以上2款護照的持有人在當地機場「落地簽證」，大家要在機場出示有效的越南入境簽證，方可以辦理登機手續及登機前往越南。

（截圖來源：越南入境部門）

為避免行程受阻，大家應在進入越南前至少3日，到越南入境部門的網站https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/en_US/web/guest/khai-thi-thuc-dien-tu/cap-thi-thuc-dien-tu，申請「旅遊用途簽證」並透過網絡繳交個人照片以及25美元（約港幣$195）簽證費。注意！申請簽證的資料與照片格式必須完全正確，否則會被拒登機或入境。

越南旅遊注意事項【2】財物保安——時刻看管財物，避免在大街上使用電話

相信不少人也曾看過越南小偷騎電單車奪取他人財物的影片。的確，越南盜竊案為數不少。不過，當地匪盜近年漸趨低調，傾向偷盜多於行劫。而越南的治安近年已隨經濟增長而有所改善，遊客財物被盜的風險亦略有減少。

記者曾到訪車馬輻輳、水泄不通的河內酒吧街，雖最終沒有財物被盜，但在街上能發現不少人不時打量著旁人的口袋、手袋。

在人多的地方，大家應特別保管好電話、銀包等貴重物品，使用電話鏈緊扣電話與褲頭可進一步減少被搶的風險。若沒有電話鏈，大家不宜在大街上使用電話，以免惹匪盜注目。若因迷路而必須使用電話看地圖，大家應盡量靠牆及背向大街查看，避免在分神時被騎著電單車的盜賊搶去電話。

越南旅遊注意事項【3】「講價」技巧——買愈多，減愈多

越南物價本來便不高，但多個商戶仍接受遊客「講價」，刺激遊客的消費意慾。透過議價，大家亦可以減省支出。

在越南，商店、接摩場所、美容院、小食攤，甚至以屏幕明確實價顯示價格的找換店，也接受遊客議價。大家購買愈多東西或使用愈多服務，便能更容易與商家商議出更優惠的價錢。大家在排隊付款時，不妨詢問旁人會不會想一起合資購物。不過要留意，大部份已標示銀碼的餐廳、便利店、超市、政府部門都不接受議價。

越南旅遊注意事項【4】找續要謹慎——注意紙幣銀碼，勿單靠顏色辨認

越南盾（đồng）是越南法定貨幣。在當地，硬幣並不太流通，絕大部份人主要都以紙幣或膠幣作交易。要留意，越南盾曾經歷大規模貶值。目前在當地買小吃、乘車動輒需用逾萬（約港幣$3.3）、甚至上十萬盾（約港幣$33.3）。

由於鈔票上印上許多個零，銀碼容易使人眼花繚亂。在越南找續時，謹記留意銀碼，以免商販找續時給少了錢。大家也不要依賴紗票上的顏色來辨認幣值，越南盾部份鈔票顏色相近，例如10,000盾（約港幣$3.3）、50,000盾（約港幣$16.7）、200,000盾（約港幣$66.7）的紗票都是紅色的，一不留神則容易多給或少收了錢，造成損失。

越南旅遊注意事項【5】升降機費——不繳費，不能搭

去前不知道，原來越南部份樓宇收取升降機費，上樓前，需要向在場的管理員繳費一次。

胡志明市著名景點之一、雲集多間咖啡店的咖啡公寓，有管理員會在地面收取升降機費。若不繳費，便需要走樓梯才能上樓。不論前往哪一層樓，升降機費為3,000越南盾（約港幣$1），費用已包括下樓的那一程，返回地面後毋須再次繳費。

越南旅遊注意事項【6】過馬路攻略——勇於踏出馬路，車輛自然讓路

越南的交通燈密度不及香港，多個街口也不設交通燈、行人天橋或隧道。在不少地方，需要到街上的另一方時，只要以「越南式過路」來直接橫過馬路便可以。

「越南式過路」是指大家走到路上後，繼續以相同步速行走，便能成功到達道路另一方的過路方式，司機會主動減速甚至停車來讓人過路。記者曾用此方法成功跨過寬達8行車線且沒交通燈的大道。部份人或許害怕被車碰，在看到龐大的車流後，不敢踏出馬路。不過，越南司機大多不會主動讓路予在路旁等待的路人，僅站在路邊只會一直過不了路。

越南旅遊注意事項【7】拒絕不需要的服務——直接說不、視若無睹

越南有不少餐廳會派員工到街上招客，亦有不少小販會拿著商品向途人兜售。部份人會異常熱情，用手或身驅擋著大家的去路、輕摸大家的身體作銷售。這時候，大家不用被他們的舉動嚇怕，只要繼續向前走、直接說不或搖頭，再對他們視若無睹，銷售員便會讓開，不再糾纏。