迪士尼世界星戰主題酒店僅開1年多結業　強制住細房3萬9超貴趕客

美國迪士尼世界中的「星球大戰：銀河星際巡洋艦」酒店宣佈將於今年內結業。酒店開業不足2年便關閉，引起不少人驚訝。不過有人認為酒店強制入住至少3日2夜，每晚約5,000美金（約港幣$19,500）高昂收費太趕客，或令酒店入住率太低而結業。



星戰主題酒店10月結業 疑因高房價受創

「星球大戰：銀河星際巡洋艦」酒店於2022年3月開業，以電影《星球大戰》為主題。酒店構建出電影中出現過太空船、基地的場景。置身於酒店之內，猶如在外太空巡航。

不過，要在陸地上體驗太空生活，費用並不低。入住酒店的住客，需入住至少3日2夜參與沉浸性體驗。整個旅程連住宿，費用約5,000美元（約港幣$3,9163），平均每日也需2,500美元（約港幣$19,581）。

即使入住酒店可以跟《星戰》角色在酒店互動，參加光劍訓練，亦包含餐飲、「迪士尼荷里活影城」日間門票。有關費用嚇怕了不少「星戰迷」，大部份人情願望門輕嘆，也不願花巨額入住。

（圖片來源：「星球大戰：銀河星際巡洋艦」酒店）

而酒店近日於官方網站上指，「巡洋艦」的「最後航程」將會在9月28日出發，至9月30日結束。酒店會盡快聯絡預訂了結業日之後房間的客人商議後續安排。有美國媒體報道，酒店結業疑與低入住率有關。除了房價過高，有人不滿房間面積太細又沒有窗讓人不適，認為這間定位為豪華酒店的體驗讓人感受不到「豪華」。