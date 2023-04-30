台灣酒店｜深山豪華旅館遊獵羊灣地址/房價　遠離繁囂擁抱大森林

台灣酒店推介！豪華旅館-遊獵羊灣被森林包圍，地址及房價如何？



適逢台灣於今個月開始向旅客派發消費金，不少人經已心癢癢，想趁假期到寶島一趟。已經住厭了市區酒店的朋友，不妨考慮於郊區留宿，享受幽靜的環境。南投縣一間深山中的旅館，被樹林包圍，裝修豪華，具有露天浴缸、火爐等特色設施，讓人渡過跟身處市區與別不同的體驗。

台灣南投深山旅館 露天沐浴圍爐取暖

在南投縣鹿谷鄉，鬱鬱蔥蔥的森林裡，有著一間遠離繁囂、設計時尚的旅館——「遊獵羊灣」。這座擁有360度林景的旅館，以「火爐聚會」為設計主軸，讓客人能享受各種豪華的康樂設施之餘，能與三五知己圍爐取暖，盡訴心中情。

不論是甚麼房型，「遊獵羊灣」的客房均配有落地玻璃、木質地板、舒適大床，帶有工業風。大家在休息的同時，可以察看森林裡的情況，欣賞鳥獸的動靜。館方更於房間裡裝上了「雞籠燈」，希望帶給客人吉祥、功名與豐盛。

眾多房間之中，以獨享頂樓大露台的「星沐」最為特別。「星沐」的露台不但擁有時尚的戶外長型沙發與南洋藤編床，更配備露天浴缸！大家經歷完一天的勞碌後，可以安坐浴缸裡，一邊享受著熱水浴，一邊欣賞星空。

旅館的公共設施亦相當奢華，樹語庭和洋灣館具有火爐和長檯，讓大家與親友戚友一邊享受爐火的溫暖，一邊聯誼。而野炊台更讓大家一展廚藝，以野炊的方法製作各種食物。害怕炎熱天氣的朋友，可以跳進擁有林景的泳池——花見池。日落時份，大家可以一邊泡在水裡，一邊觀賞夕陽西下的景緻。

配茶師選茶 嘗懷石風餐點

除了設計與氣氛之外，旅館亦相當重視餐飲質素。房間的選茶由館方特選，配茶師為旅館調配了老欉阿薩姆、台茶18號與21號的黃金比例，讓客人細味。玩累了，大家可以到「旬餐廳」品嘗美食。餐廳供應包括田園風與東方懷石風在內的各式餐點。旅客住客更可預訂「遊獵私廚晚宴」，一嘗可口的炙燒鱘龍魚、烤山豬肉搭配野菜炊飯等美食。

遊獵羊灣具有11間房間，數目較大型酒店為少，在佳節期間容易客滿。欲入住的朋友，謹記要提早訂房，各房間的價錢，可參考以下價目表：

（圖片來源：遊獵羊灣）

遊獵羊灣

地址：台灣南投縣鹿谷鄉興產路28-1號

房價：新台幣14,400（約港幣$3600）起

官方網站：https://deerchaser.com.tw/deer-chaser/

