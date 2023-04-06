新北溫泉酒店推介！台灣北部有著不少溫泉酒店，而在新北市，則有一間達17公頃大、以亞熱帶雨林為主題的溫泉酒店！除了泡溫泉，大家還可以在酒店的雨林裡遠足、闖吊橋，欣賞城市鮮見的植物。大家亦可以在展廳欣賞酒店前身的茶廠所遺留下來的文物。此外，酒店設有遊戲室，有各種玩具、電玩讓小孩子解悶，適合一家大細齊齊入住，歡渡假期。

新北溫泉｜台灣雨林主題溫泉酒店！17公頃大 可泡湯/行山/睇文物

位於新北市三峽區的大板根森林溫泉酒店依山而建，幅員廣闊，達17公頃大。除了面積較一般溫泉酒店為大，這座以亞熱帶雨林為主題的酒店更提供多種其他溫泉酒店鮮見的設施，為大家帶來不一樣的體驗。

大板根森林溫泉酒店提供多種客房，面積由8坪（約285平方呎）起，部份多人客房更設有具日本風情的榻榻米床。酒店分為多幢，即使居住在本館或附近的薰風會館、太子會館或其他大樓，都可以使用酒店的多項設施以及享用自助早餐。

作為溫泉酒店，溫泉當然是酒店內最受歡迎的設施。這間酒店的溫泉分為3種，分別為露天溫泉SPA、各式湯屋、室內及室外風呂。當中，酒店住客可免費使用露天溫泉SPA，享受碳酸氫鈉鹽泉以及水上按摩設備，消除疲勞。

室內及室外風呂為裸湯，只限酒店會員使用。而期望擁有更多私人空間、幽靜地享用溫泉的朋友，可以額外付費使用雙人湯屋。

泡過湯、恢復活力後，大家可以進入酒店的雨林探險。酒店設有多條遠足徑，讓大家探索這座有多達600種植物的亞熱帶雨林，部份路綫更會行經值得打卡的大吊橋，大家亦有機會看到城市鮮見的九丁榕、幹花榕等樹木以及其露出地面、高1.8米的大板根，滿足大家的好奇心與求知慾。春、夏季的晚上，大家更有在遠足時遇上螢火蟲！

此外，酒店設有文物館，介紹作為酒店前身的茶廠之歷史，大家可以看到昔日製茶所用的「重油發動機」等文物。另外，酒店設有遊戲室，為小孩子解悶。遊戲室除了滑梯、玩具、桌上遊戲，更設有多部電子遊戲機。即使遇上惡劣天氣，大家仍可以暢玩《PS4跑車浪漫旅》、《瑪利歐派對 超級巨星》等遊戲，不用害怕天氣變差時便無處可逛。

大板根森林溫泉酒店

地址：台灣新北市三峽區插角里插角79號

預訂方法：agoda｜booking.com｜Klook｜Trip.com