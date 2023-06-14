杭州夜市｜超人氣老牌武林夜市！地道小食/皮影戲/燒玻璃/耍雜技

杭州夜市推介！去杭州旅行要想嚐盡杭州最地道美食，就一定要去武林夜市。夜市長300米有超過170個攤位，每當夜色降臨，就會有小販陸續開舖。夜市外巷有美食街，而內巷則有各式各樣的飾品店、皮影戲表演、釣魚遊戲區、采耳服務等，邊吃邊逛地體驗最地道的民間樂趣，保證令大家打開眼界！

杭州夜市推介！超人氣老牌武林夜市 地道小食/皮影戲/燒玻璃/耍雜技

武林夜市位於位于杭州市龍游路步行街，於2013年開業，短短300米的步行街，匯聚了地道傳統美食、傳統工藝、非物質文化遺產、手工手作於一身，堪稱是杭州第一「超強夜市」，早已成為遊客甚至杭州本地人的「夜蒲」好去處。

（陳葦慈攝）

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夜市美食當然是必逛重點之一，美食款式種類應有盡有，而且價格實惠！有生煎包、卷粉、炸薯仔、豬腳飯、臭豆腐、葱包烩、串燒等，當然也包括有甜品糖水和飲品，如冰糖葫蘆、冰棒、奶茶、新鮮水果、咖啡等，簡直彙集了中國各地的美食。

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而美食街對外一條街則聚集了販賣不同飾物精品的小攤，包括有鮮花、自家調製香水、手工編織手袋、頭飾髮卡、15分鐘肖像畫、彩繪油紙傘，就連美甲采耳服務都有！

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除此之外，夜市另一個引人入勝的地方，就是有各式各樣的攤位遊戲和才藝表演，如皮影戲表演噴漆作畫、空靈鼓表演、攤位釣魚等。

武林夜市 詳情

地址：杭州市拱墅區龍游路

開放時間：18:00 - 23:00

