漢服文化｜漢服體驗3大古代衣著講究、冷知識！記者親臨杭州體驗

漢服文化一次過看！去旅行體驗當地傳統衣著文化，是旅行一大樂趣之一！而今次記者就來到極具中國傳統文化氣息的杭州，當然要試穿漢服到各個特色景點打卡留念。但原來漢服文化博大精深，從髮型、妝容到不同朝代的衣著都有講究，記者就整理了漢服穿著3大講究之處，當中還有出乎意料的冷知識！

【漢服文化】漢服體驗3大古代衣著講究、冷知識！

記者此行造訪的這一間漢服店「就花陰」，於2020年西湖附近開業，店內有超過200套漢服共客人選擇，從各朝代款式到各大影視劇戲服款式都應有盡有。不過對於不同朝代款式的衣著風格和衣服上的文繡，髮型所配戴的頭飾和相應妝容，其實也非常有講究！

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【1】衣著

現時較受大眾喜歡的3個漢服朝代分別是魏晉時期、唐代以及宋代。魏晉時期的服飾比較樸素簡單，大多採用麻質布料，穿著起來也相對舒適；而唐代服飾大多顏色鮮麗，而且領口腰線更加突出，領口袖花大多知道半身而止，袖口位置則相對較寬；宋制服飾袖口相對較窄，但領口繡花則會一條直線繡到裙尾。

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而穿戴次序主要分為內衣、中衣和外衣，就唐宋朝代而言，中衣多半為長裙，而外衣則是寬袖長袍。而內衣方面大多只起到打底作用，並沒有細分朝代。而記者這次親臨杭州，則選擇了比較舒適的魏晉時期服裝，於唐宋朝代不同的是最外層衣服不是大褂，而是中裙，最後再搭配各種小型的吊墜配飾，就完成了整套衣著穿搭。

【2】妝容

而妝容方面，對比有位突出的就是唐朝和宋朝的妝容。唐朝妝容普遍比較濃豔，而且流行在臉頰、眉心和嘴角位置點紅點或者畫花！而且在訪問期間，化妝師更透露以前唐代的妃嬪如果在嘴邊點上紅點，則代表是正處於生理期，暗示皇上近期自己不能被寵幸，但很多後世人都不知其背後意思，一味盲目在嘴邊點紅點，原本的含義也就此被淡化了。

而相對宋代妝容追求的是清新淡雅，而當中最具代表性的則是「三白妝」，就是在額頭、下巴和鼻梁三處重點提亮，與現實妝容的高光作用相似，可見古人已經有一定美妝知識，相當前衛！

【3】髮型

而妝髮方面，各朝代也格局其特色。魏晉時期的髮型多半傾向於披头散发，或是在長髮尾部綁上絲帶，讓頭髮看上去比較整潔，就例如《赤壁》中飾演「小喬」的林志玲，也是效仿東漢時期（魏晉時期初）的低髻，給人一種比較賢慧優柔的感覺。

而唐宋時期的髮型變化眾多，髮型分別包括有唐盛時期的倭墜髻、高髻和半翻髻，還有大宋時期流行的同心髻、朝天髻等，而且會配戴各式各樣的頭飾，如各種形狀的簪、釵、歩搖、義髻、華勝等，鑲金鑲銀千姿百態。

就花陰古風攝影 詳情

地址：浙江省杭州市上城区水门南弄3号1411

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