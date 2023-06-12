杭州景點｜烏鎮1日遊！必逛打卡點8大推介　附美食清單、避雷貼士

杭州景點：烏鎮1日遊推介！要體驗杭州真正的古色古香，當然少不了朝聖一下烏鎮。將中國歷史、傳統文化、自然風光以及人文藝術匯聚於一身的烏鎮，早已成為中國內地熱門旅遊景點。今次記者就親臨烏鎮其中一個必逛景區「西柵」，景點包括烏鎮大劇院、木心美術館、烏鎮郵局、草木本色染坊、白蓮塔等，而且還有各式各樣的當地特色小吃！

杭州景點：烏鎮1日遊！

烏鎮位於浙江省嘉興市桐鄉市，建鎮已有過千年歷史，被譽為「江南最美古鎮」之一。從杭州駕車前往需要大約一至兩小時，而乘坐公共交通工具，則需要三至四小時，大家如欲前往，切記要預留充裕時間。

烏鎮景區分為東、西、南、北柵，當中南北柵屬民居區，景點較少但毋須門票；而東西柵為景點區，聚集了所有好玩好吃的風景以及美食，需要各自買門票或東西柵聯票進入。而這次記者就主力遊玩了最大的西柵，而且幫大家整理了必逛必食的清單，大家不要錯過啦！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

杭州景點【1】西柵

烏鎮觀光景區內屬西柵最大且景點最多，當中包括有堪稱「中國最美劇院」的烏鎮大劇院、陶冶情操的木心美術館、烏鎮郵局、草本木染坊等，都是打卡必去景點，當中的草本木染坊更可讓遊客親自製作獨一無二的藍染，體驗用植物染料手工印染的樂趣！

+ 9

而小編到此一遊感覺就好像來到中國版的威尼斯一樣，步行時需要經過大大小小的石橋，隨處可見碧綠的河流，而且河流兩側附有文化歷史氣息的古風建築，讓人不禁有種身臨古裝劇的錯覺，令人感歎不愧有「江南水鄉古鎮」之稱。除了自然美景之外，景區內還有各種特色商鋪包括藍染、編織品、木製手作工藝品等，絕對可以讓大家大開眼界！

而最令人心曠神怡的，就是西柵的夜景。黃昏後夜色降臨之際，所有景區內的建築都會亮燈，河水平靜時甚至可以清晰看到建築物的倒影，有種置身於童話中的感覺。而來來往往的船隻，船頭船尾所配置的夜燈也各不相同，坐在岸上看著來往的小船，更令人不禁嚮往淳樸清新的水鄉生活。

杭州景點【2】東柵

相比起西柵，東柵感覺民俗風情更加濃烈，雖然景點商鋪不及西柵多，但卻更加恬靜安寧，當中景點包括有矛盾民俗館、江南民俗館、江南木雕館以及木心故居等。但由於東柵民居建築大多沒有夜燈，入夜之後漆黑一片，而且大多景點只開放至傍晚五點半，因此很多一日遊的遊客選擇先去東柵，下午晚上再到西柵遊玩。

杭州必食美食清單

1. 醬鴨手工麵

2. 書生排骨麵

3. 烏米飯

4. 萬興夾餅海棠糕

5. 東柵家常菜（必食東坡肉）



+ 4

不論東西柵，烏鎮小吃美食店眾多，不用坐進餐廳也能邊走邊吃到飽！除了上述必吃美食外，蘿蔔絲餅、青團、臭豆腐、早茶客、梅乾菜燒餅等都相當有名，每一家陳列出來的小吃店節假日都大排長龍。不過值得留意的是，大家不用特別去找小吃店所在位置，因為同一款美食都可在不同小吃店購買到，一路沿著人流就會見到。

而另外最令記者印象深刻的是西柵水上市集的「早茶客」餐廳，客人一邊品嘗美食佳餚，還可欣賞河對面的小戲曲， 突顯中國戲曲藝術文化。「早茶客」早上會供應點心小食，而記者當天下午才到達，看見餐廳亦有供應水煮菜式，喜歡戲曲的朋友不妨提早過來試試！

避雷美食清單

1. 舌尖蔥包燴

2. 竹筒奶茶



上列兩款傳統美食，在各大食評中都是必食推介，但記者親身實試之後覺得味道並不是傳聞中所說的美味佳餚，但勝在賣相出眾，買來打卡留念尚可，但如若需要大排長龍購買，可以先參考「必食美食清單」。

由於東西柵相隔較遠且景點眾多，如欲想將全部美景盡收眼底的話，要至少一天半到兩天的時間，想深度遊的朋友可以考慮在烏鎮住上一晚民宿，想必也是另一種享受！

杭州烏鎮 詳情

地址：浙江省嘉興市桐鄉市隆源路383號

門票價錢：西栅（¥110/人）；東栅（¥150/人）；東西栅聯票（¥190/人）

開放時間：西栅（9:00 - 22:00）；東栅（7:00 - 17:30）

