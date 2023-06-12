飛行里數｜國泰航空眨眼挑戰送里數　10秒內眨夠40次即獎附詳情

國泰航空搞眨眼挑戰，向挑戰成功的朋友送飛行里數！由即日起至6月18日，國泰航空會派出「眨獲里賞流動車」，大家只要在街頭通過眨眼挑戰，便能獲取最多5,200里數。里數可以用來換取機票、禮品或優惠券，即睇挑戰詳情！



10秒內眨夠40次獎200里數

由即日起至6月18日，國泰航空將會派出「眨獲里賞流動車」，並舉辦全港首個流動眨眼挑戰。

（圖片來源：國泰航空）

活動期間，國泰航空將會於每日12:00在Instagram專頁「Cathay」公佈「眨獲里賞流動車」當日的停泊位置。大家只要在進入Cathay官方Instagram，並打開「#眨獲里賞日常」Instagram filter，便可以開始挑戰。成功於10秒內眨眼40次，將會得到里數作獎賞，挑戰成功的朋友，會得到200里數。

（截圖來源：國泰航空）

最高可獲5,200里數

而渣打國泰Mastercard持有人成功挑戰後，則會得到400里數，而憑專屬連結申請渣打國泰Mastercard又勝出挑戰的朋友，更能免簽賬額外得到5,000里數，總共5,200里！足以換取來回台灣、越南、印度的機票。如果換取單程機票，最盡可以直達巴林、以色列或澳洲，或者省下不少旅費。

（截圖來源：國泰航空）

（余俊亮攝）

參與挑戰前留意！參加者必須擁有設定為「公開」的Instagram帳號。挑戰前，須先追蹤「Cathay」Instagram專頁。然後，需打開「#眨獲里賞日常」filter。在限時動態以「@」標註「Cathay」 及兩位朋友，再以「#」加註「眨獲里賞日常」後，便可以開始挑戰。挑戰成功後，需截圖「挑戰成功」畫面並私訊「Cathay」Instagram專頁，以取得獎賞。