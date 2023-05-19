揀機位貼士｜紐西蘭航空爆玻璃　專家教揀機位安全法則買機票必睇

揀機位貼士，專家教選機位更安全法則，旅行買機票必知！昨日紐西蘭航空發生事故，有客機於桃園機場降落期間，駕駛艙玻璃爆裂。意外引致有旅客被逼滯留。記者整合了資料，讓大家知道選擇飛機座位時，機上哪些位置較安全。



紐西蘭航空飛機爆玻璃

意外發生於昨日（18日）約傍晚5點，紐西蘭航空客機NZ-077往台灣，降落桃園機場時，發現駕駛艙玻璃爆裂，須立即被拖往搶修，該飛機原定航行的接續航班NZ-078，其中的旅客需在機場滯留，航空公司職員發放餐券，並安排他們轉搭其他前往澳洲的航班，再轉機往奧克蘭。事件中沒有旅客或機組人員受傷。

紐西蘭航空NZ-077航班受損的玻璃（以紅圈標示）（截圖來源：三立新聞）

記者翻查資料，飛機在航行期間玻璃破裂的事故並不常見，但偶然亦有發生。例如達美航空去年3月31日，有一部波音757-232型號客機的駕駛艙擋風玻璃在3萬英呎高空突然破裂，客機其後需緊急降落。而長榮航空在今年情人節，亦有波音787-10航機的駕駛艙玻璃在航程中爆裂，機長確認事故不影響飛行安全下，並在密切監視下繼續將飛機駛往目的地。

達美航空一部波音757-232型號客機的駕駛艙擋風玻璃突然破裂（圖片來源：Twitter@KirkKnowlton）

專家教揀機位安全法則

雖航空事故的發生機會不大，但若想自己的旅程更為安全，可以從揀選座位入手。英國格林威治大學安全專家蓋里亞（Ed Galea）曾指出，坐在緊急出口附近5行以內的旅客，在航班發生意外時，有較大的倖存機會。該5行當中，走廊旁座位較靠窗及中間座位稍為安全，而最接近出口的那一排，倖存機會最大。

示意圖，非肇事航機（圖片來源：紐西蘭航空）

想進一步保障自己，大家登機後可以留意距離自己座位最接近的逃生出口在哪處，並且細心留意空中服務員的安全示範，了解如何正確穿著救生衣及作保護姿勢。事故不幸發生時，切勿過度恐慌或作不必要幻想，該聽從空中服務員的專業指示。