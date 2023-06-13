台灣｜青蛙拉麵全蛙浮湯太驚嚇！台東雲林特產青蛙湯1碗2隻(慎入)

前陣子一碗看似異形的「大王具足蟲拉麵」在網絡上嘩聲四起，近日台灣雲林（台東近嘉義）有拉麵店推出一碗話題性十足的「蛙呀蛙呀蛙拉麵」，挑戰群眾心臟承受能力。建議膽小勿睇，或者更大可能是一見即呼助語詞。



青蛙拉麵畫面衝擊

雲林北港「圓拉麵」在官方社交平台專頁發佈最新商品「蛙呀蛙呀蛙拉麵」—青蛙拉麵需預訂的消息。店家將整隻青蛙浮在清湯上頭，青蛙五體連皮趴卧，對大部分外地人來說，這畫面確實衝擊。

雲林北港「圓拉麵」發佈新商品「蛙呀蛙呀蛙拉麵」（圓拉麵官方FB截圖）

青蛙拉麵每碗新台幣250元

店家表示，此碗拉麵採限量登記售賣，並只准堂食，每日限定6碗，每碗售新台幣250元。拉麵用上魚湯湯底，配獨家麵條，搭蛤仔、蒜頭、米酒、蔥花精製。青蛙不切、不去皮、不客制化，標榜雲林北港特色美食—原隻青蛙約 200克重。店家豪言：「拉麵新創舉！歡迎整個拿來啃。」如果預訂到店後，只為拍照獵奇而浪費的，酌收新台幣 100元。

網民見青蛙拉麵作嘔 部分人讚為美食

綜觀台灣網民留言，部分人表示青蛙肉蠻好吃的，亦有不少人直言連手機銀幕都不敢碰、要吐了、沒食慾、為何要不斷敗壞我對拉麵的熱情😫至於香港網民的感受頗為一致「青蛙不了、驚嚇！」

兩地網民留言▼▼

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雲林北港知名小吃青蛙湯

在雲林北港，食青蛙絕不是新鮮事，當地有馳名食店—圓環紅燒青蛙湯 ，專賣整隻連皮的青蛙湯，是在地老饕的最愛，也是北港的知名小吃之一。旅客分享店家販賣的有紅燒青蛙湯及清燉兩種，老闆去掉青蛙頭、內臟後就上桌，一碗兩隻，價格約每碗新台幣60元。

據稱本土養殖虎皮蛙作食用蛙

紅燒青蛙會先油炸，再放進加了大蒜和青蔥的紅燒湯頭，而清燉湯頭則放了薑絲和九層塔去腥。據稱店家賣的是本土養殖的虎皮蛙，尺寸較細，肉質嫩，口感介乎雞肉和魚肉之間。遊客想挑戰品嚐，先要克服心理障礙才能開口享用。除了馳名的青蛙湯，雲林北港「博愛壱壱円」餐館賣「呱呱蛙咖喱飯」，將整隻炸青蛙放在咖喱飯上，同樣在震撼視覺，有網友說戲稱「隔著手機屏幕都感覺到它的活力」。